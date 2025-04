Trump dělá to, co sliboval před volbami, míní Vondráček

„Nyní už víme, že jestliže přichází nějaké oznámení, může to být jen proto, aby druhý den to oznámení bylo jiné a aby se jednání (o clech) posunula,“ řekl v pořadu Interview ČT24 místopředseda ANO Radek Vondráček, podle kterého americký prezident Donald Trump dělá to, co sliboval před volbami. Vondráček kromě kroků amerického prezidenta ohledně tarifů hovořil rovněž o Trumpově nepředvídatelnosti nebo o tom, jakým způsobem by s šéfem Bílého domu měla jednat Evropská unie.