Trump vytáhl proti univerzitám, ohrožuje jejich schopnosti a prestiž

„Je to rána pro Harvard, je to rána pro Spojené státy a je to koneckonců i rána pro celý svět a mezinárodní prostředí,“ řekl ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl k Trumpovu zákazu přijímat zahraniční studenty. „Vzdělávání svět sbližuje. Sdílení zkušeností, pohyb studentů po světě a pestré kolektivy dávají přidanou hodnotu, takže to vnímáme velmi problematicky,“ dodal.

Podle amerických médií došlo k zmražení federálních grantů z amerického Národního institutu zdraví. Veverka upozornil, že většina lidí na Harvardu dostala dopisy o jejich zastavení. „Pro řadu z nich je to naprosto likvidační. Prolíná se to naskrz všechny generace pracovníků. Juniorní pracovníci nemohou dokončit své práce, zatímco seniorní už dále nemohou zaměstnávat řadu lidí, i když dříve řešili velké otázky biologie,“ popsal situaci Veverka.

Postup americké administrativy proti Harvardově univerzitě označil sinolog a ředitel portálu Sinopsis Martin Hála za bezprecedentní. „Je to zjevně součást jeho (Trumpovy) kulturní války, kterou vede proti tomu, co považuje za extrémně levicové projevy v akademickém prostředí ve Spojených státech,“ dodal.

„Je to jeden z argumentů, které Trump použil pro svou kampaň proti Harvardu. Ten hlavní argument, který používá, jsou údajné antisemitské postoje univerzity a údajná nedostatečná ochrana, kterou univerzita poskytuje svým studentům. To, myslím, není úplně pravda,“ přiblížil Hála.

Američané se ujišťovali, že je o ně stále zájem, říká Uhl

Obavu mají i čeští studenti, kteří se chystají studovat v USA. „Situace zatím nenasvědčuje tomu, aby se člověk bál jet do Spojených států. Nedomnívám se, že by v celých Spojených státech bylo zakázáno studovat všem neamerickým studentům. To by bylo devastující pro USA a zásadním způsobem by je to poškodilo,“ sdělil Uhl.

„Pokud Harvard nebude mít zahraniční studenty, tak to bude mít zásadní dopad na jeho kvalitu. Když hovoříme o nejlepších amerických univerzitách nebo obecně o kvalitě univerzit, tak se většinou koukáme do žebříčků – nejznámější jsou QS a Time Higher Education. Významný parametr je počet zahraničních studentů. Pokud by Harvard neměl žádné zahraniční studenty, tak by pravděpodobně vypadl i z první stovky nejlepších univerzit světa,“ upozornil Uhl.

„Měli jsme dobré jednání s našimi školami a školami zde v Kalifornii,“ řekl ředitel Domu zahraniční spolupráce. „Zájem z české i z americké strany je poměrně velký,“ dodal.

„Bylo zajímavé vidět, že američtí partneři si potřebovali potvrdit, že je o ně v Evropě stále zájem,“ zmínil Uhl. Během jednání zaznamenal z americké strany strach ze situace v USA a obavu, že Evropa s americkými vzdělávacími institucemi už nebude chtít dále spolupracovat.