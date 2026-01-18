Grónsko je klíčové pro Trumpovu kolosální Zlatou kopuli


Americký prezident Donald Trump a další představitelé jeho administrativy tvrdí, že získání Grónska je zásadní pro úspěšné dokončení projektu Golden Dome (Zlatá kopule). Tento vesmírný protiraketový štít nové generace má ochránit Spojené státy před stále vyspělejšími protivníky, píše server BBC News.

Šéf Bílého domu v posledních dnech opět stupňuje tlak na Dánsko, Nuuk i Evropu a požaduje kontrolu nad Grónskem, které by chtěl odkoupit. Narazil ale na odpor, a tak v sobotu v bezprecedentním kroku oznámil desetiprocentní clo na řadu evropských států. Opatření mají začít platit 1. února. Od června se pak zvýší na 25 procent, pokud nedojde k dohodě o strategickém ostrově.

Bílý dům podle BBC trvá na tom, že ovládnutí Grónska je pro něj klíčové pro vybudování Zlaté kopule. Idea masivního obranného štítu byla poprvé představena v rámci loňského výkonného zařízení, jež požadovalo „Železnou kopuli pro Ameriku“ tváří v tvář potenciálně „katastrofickým“ hrozbám, které se v průběhu času staly „intenzivnějšími a komplexnějšími“.

Trump chce USA schovat pod Zlatý dóm. Záměr provází mnoho otázek
Vizualizace raketového obranného systému

Projekt je obecně považován za základní kámen Trumpova vojenského plánování, píše agentura Reuters. Americký ministr obrany Pete Hegseth loni 20. května po boku Trumpa sdělil pouze to, že systém bude mít několik vrstev „napříč souší, mořem i vesmírem, včetně vesmírných senzorů a stíhacích raket“.

Trump dodal, že systém bude schopen zachytit střely, „i když budou odpáleny z jiných částí světa, a dokonce i když budou vypuštěny z vesmíru“, přičemž různé aspekty programu budou mít základnu až na Floridě, v Indianě nebo na Aljašce.

Trumpa na Grónsku lákají suroviny i strategická poloha
Americká základna v Grónsku

Systém včasného varování

Ačkoli administrativa neposkytla konkrétní podrobnosti o roli, kterou by Grónsko v systému hrálo, pravděpodobně by mohlo sloužit jako součást systému včasného varování, píše BBC.

Americká vesmírná základna Pituffik v Grónsku už dříve sloužila k detekci balistických raket, o kterých se USA obávaly, že by mohly přeletět přes Arktidu, pokud by se studená válka se Sovětským svazem rozhořela naplno, připomíná britský server.

Odborníci nicméně varují, že stávající obranné systémy by byly žalostně nedostatečné, pokud by na USA zaútočily Čína a Rusko, které disponují rozšířeným arzenálem stovek raket.

Zlatá kopule by se ale Američanům silně prodražila. Kongresový rozpočtový úřad odhadl jeho náklady v příštích dvou dekádách na 542 miliard dolarů (11,34 bilionu korun), a to jen za komponenty ve vesmíru, podotýká BBC. Celkem by projekt mohl vyjít na více než 18 bilionů korun.

Trump chce vybudovat vesmírný štít Golden Dome za 175 miliard dolarů
Donald Trump oznamuje projekt Golden Dome

Všechny komponenty programu, který má být podle Trumpa hotov do konce jeho funkčního období, tedy do ledna 2029, mají být vyrobeny v USA.

Demokratičtí zákonodárci dříve vyjádřili obavy ohledně procesu zadávání veřejných zakázek a zapojení společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, Trumpova spojence, která se vedle firem Palantir a Anduril stala favoritem na vybudování klíčových komponent systému.

Golden Dome je inspirován izraelským pozemním obranným štítem Iron Dome (Železná kopule), který chrání židovský stát před raketami a střelami, často odpalovanými z okolních zemí. Trumpova Zlatá kopule je ovšem mnohem rozsáhlejší a počítá s masivní soustavou sledovacích satelitů a také samostatnou flotilou útočných družic.

