Přibývá kuřáků, kteří se chtějí této závislosti zbavit. Mezi klienty největší tuzemské zdravotní pojišťovny se zájem o léčbu za poslední dekádu zdvojnásobil. Že si lidi riziko uvědomují, potvrzují i lékaři. Za tři roky, co běží screening rakoviny plic, podstoupilo vyšetření přes dvacet tisíc zájemců.
Zbavit se závislosti chce více kuřáků než dřív
„Možná takový cvak moment je, když vám to začne smrdět,“ popsal Lukáš Cvrček okamžik, kdy si uvědomil, že se potřeby kouřit cigarety definitivně zbavil. Zlozvyku se přitom držel od čtrnácti let, zkonzumoval zhruba krabičku denně. „Čekáte pět minut na autobus, tak si prostě zapálíte... a kouřil jsem i v momentech, kdy to nebylo potřeba,“ přiblížil svou závislost.
Výjimkou byl čas, který trávil se svými dětmi. Před nimi si nikdy nezapálil, i kvůli nim se rozhodl přestat. Hlavní motivací bylo zdraví. „Protože jsem se po čtyřicítce začal potýkat se zvýšeným cukrem a jeden z takových negativních účinků kouření je, že vyvolává inzulinovou rezistenci,“ dodal Cvrček.
Na doporučení známého se objednal do Centra pro závislé na tabáku. Od jeho poslední cigarety uplynul už skoro rok a půl. „Pomohli mi najít si takové únikové myšlenkové strategie, co dělat, když třeba čekám na autobus a už jsem byl zvyklý šmátrat po krabičce,“ sdělil.
„V zásadě cigareta je hračka, když si odmyslíte nikotin, tak cokoliv člověk dělá místo toho a baví ho to, tak je dobré. Mám třeba pacienta, který nosí v kapse šroub, na něm má tři matky a šroubuje je nahoru a dolů,“ vysvětlila vedoucí Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková.
Odborná pomoc odvykání ulehčuje, míní Cvrček
„Zdravotní pojišťovny kromě odborné adiktologické péče přispívají také na vybrané léky, které kuřákům pomáhají zvládat abstinenční příznaky. Předepsat je může i praktický lékař,“ řekla redaktorka ČT Tereza Stárková.
Lidí, kteří se chtějí závislosti na tabáku zbavit s pomocí odborníků, teď přibývá. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna takovou péči loni hradila víc než šesti tisícům klientů. U pojišťovny ministerstva vnitra ji čerpalo přes 1700 lidí.
Zachytit rakovinu včas u silných kuřáků – ať už stávajících, anebo bývalých – má za cíl screeningový program, který v Česku běží od roku 2022. „Ten program, když je správně podán veřejnosti, přitahuje čím dál víc lidí. A to souvisí i s tím, že stále více lidí má náhled a chtělo by přestat kouřit,“ řekla přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.
„To je nemoc, to není jenom zlozvyk, ale je to nemoc, která se dá léčit,“ míní Králíková. S odbornou pomocí je to podle Lukáše Cvrčka snazší, než se zdá. „V porovnání s předchozími pokusy to byla opravdu procházka růžovým sadem,“ dodal. Po třiatřiceti letech kouření teď pozoruje, že se mu vrátila chuť i čich a zlepšuje se mu kondice. Hlavně se ale raduje z pocitu, že se vymanil ze závislosti.