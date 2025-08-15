Běžná údržba, malování nebo dovolené – mnohé nemocnice v Česku z těchto důvodů přes prázdniny omezují provoz. Řada jich poskytuje jenom akutní péči, některá oddělení se přesouvají, jiná úplně zavírají a plánované operace se často odkládají na podzim. Situace se ovšem liší v různých regionech: například nemocnice v Příbrami zajišťuje pouze akutní péči, zatímco Prahy se prázdninový režim dotýká jen málo – v hlavním městě jde většinou o krátkodobá omezení.
Mnohé nemocnice přes prázdniny omezují provoz
2 minuty