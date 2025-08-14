Trump nemá v plánu na schůzce s Putinem řešit dělení území, uvádí NBC News


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump řekl evropským představitelům, že jeho cílem na páteční schůzce s ruským vládcem Vladimirem Putinem je příměří na Ukrajině a nemá v plánu během ní diskutovat o dělení území. V noci na čtvrtek to uvedla stanice NBC News s odvoláním na dva evropské činitele a tři další lidi obeznámené s hovorem. Ve středu se odehrály tři videokonference, ve kterých evropští lídři koordinovali své postoje a šéfovi Bílého domu představili svou vizi týkající se budoucího uspořádání na Ukrajině.

Trump a evropští lídři se shodli, že před zahájením mírových jednání musí být na Ukrajině zavedeno příměří, řeklo stanici několik zdrojů. Podle německých zdrojů NBC News se během videokonference s evropskými lídry podobně vyjádřil viceprezident USA JD Vance a údajně jim řekl, že Spojené státy nebudou s Ruskem vyjednávat řešení války bez Ukrajiny nebo Evropy.

Evropští a ukrajinští činitelé jsou z nadcházejícího americko-ruského summitu nervózní a obávají se, že Trump by se s Putinem mohl dohodnout na parametrech mírové dohody, včetně rozdělení území, a poté se pokusit vyvinout tlak na Kyjev, aby souhlasil, uvedly NBC News. Znepokojení prý vyvolalo zejména dřívější vyjádření Trumpa ohledně výměny území mezi Ruskem a Ukrajinou.

Zdroje NBC News nicméně uvedly, že všichni lídři se shodli na tom, že Kyjev musí být zahrnut do vyjednávání a měl by sám rozhodnout, jaké územní ústupky je ochoten učinit.

Hranice se nesmějí posouvat násilím, řekl Merz po jednání lídrů EU s Trumpem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz na summitu o rusko-ukrajinské válce

Evropané si po hovoru s Trumpem oddechli

Šéf Bílého domu mezitím videokonferenci s evropskými představiteli označil za velmi dobrou a naznačil, že po pátečním summitu by mohlo brzy následovat další jednání s ruským vůdcem, kterého by se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Americký prezident také prohlásil, že pokud šéf Kremlu nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít pro Rusko velmi vážné důsledky. Někteří evropští představitelé měli z videokonference dojem, že Trump není ohledně výsledků svého setkání s Putinem optimistický, hlásí NBC News.

Server Politico mezitím napsal, že si evropští lídři mohou po středeční videokonferenci s Trumpem a jeho ujištění, že neprodá Ukrajinu, trochu oddechnout. Ale vzhledem k tomu, že o osudu země bude diskutovat manipulativní Putin a nestálý Trump, existuje nebezpečí, že věci mohou nabrat nečekaný směr, až se ti dva na Aljašce skutečně setkají, píše Politico.

Trump se s Putinem setká na odlehlé základně v Anchorage
Air Force One na základně Elmendorf-Richardson při návštěvě bývalého amerického prezidenta Joea Bidena v září 2023

Středeční videohovory se uskutečnily na podnět německého kancléře Friedricha Merze, za nímž do Berlína dorazil i Zelenskyj. První virtuální konference se zúčastnili kromě nich také vrcholní představitelé Francie, Británie, Itálie, Finska, Polska, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Následovalo jednání s Trumpem a Vancem. Diplomatickou aktivitu završilo rokování takzvané koalice ochotných, tedy skupiny států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Součástí tohoto uskupení je i Česko, které reprezentoval premiér Petr Fiala (ODS).

