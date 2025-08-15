Povstalci v Demokratické republice Kongo podle OSN bohatnou díky coltanovým dolům, které ovládli loni v dubnu – od té doby se těžba této rudy zvýšila. Získává se z ní velmi žádaný kov tantal, který je součástí chytrých telefonů, notebooků a další elektroniky. O cenné kovy v Kongu ale stojí i Spojené státy, konkrétně Gentry Beach, bývalý sponzor prezidenta Donalda Trumpa.
USA chtějí přístup ke konžským coltanovým dolům
Z Demokratické republiky Kongo pochází patnáct procent světové těžby coltanu, který je důležitý při výrobě moderní elektroniky či balistických střel. Místo pokročilých strojů ale cenný kov dobývají horníci s lopatou.
Coltan se v pytlích odváží na motorkách, poté se pašuje do Rwandy a putuje k dalšímu zpracování do Asie. Část příjmů ze surové rudy podle OSN vybírají povstalci z hnutí M23, čímž získávají asi osm set tisíc dolarů (téměř sedmnáct milionů korun) měsíčně.
Horníci si na rebely nestěžují
Horníci si vydělají jen pár desítek korun denně, na rebely si však nestěžují. Říkají, že provládní milice se k nim chovaly hůře. „Když tento důl řídili vojáci konžské armády, příliš často nám to tu někdo ztěžoval. Vymáhala se řada daní a my, horníci, jsme mnohdy nedostali zaplaceno. Teď s námi zacházejí lépe a daně se snížily,“ popsal Pascal Mugisha Nsabimana, horník z dolů u města Rubaya.
V dole a jeho okolí pracují také děti – stejně jako v době, kdy oblast kontrolovala konžská vláda. Co bude s těžbou dále, rozhodnou současná jednání mezi Kongem a sousední Rwandou, která podporuje povstalce. Předběžnou dohodu o míru prosadily Spojené státy.
Zapojení USA
Washington znepřátelené strany láká právě na investice do vzácných nerostů. Spojené státy současně uvalily sankce na těžební firmy, které podezírají z napojení na ozbrojené skupiny. Podniky i rebelové takovou spolupráci popírají.
„Nemáme tu těžké stroje. Těží tady lidé. Zajímalo by mě, jak by to mohlo být zdrojem financování pro projekty, jako je povstalecká aliance,“ prohlásil vůdce povstalecké aliance zahrnující M23 Corneille Nangaa.
O tom, že doly ve skutečnosti výnosné jsou, ale svědčí zprávy OSN i náznaky z USA. Podle agentury Reuters jedná s konžskou vládou americká firma podnikatele Gentryho Beache, který v roce 2016 financoval kampaň prezidenta Trumpa.
Beach nyní údajně stojí o třicetiprocentní podíl ve vlastnictví coltanového dolu – svůj zájem potvrdil, avšak bez upřesnění, zda by změnil pracovní podmínky horníků.