Rwanda se ohání genocidou a s pomocí rebelů v Kongu nejspíš krade vzácný coltan

Konžský prezident Félix Tshisekedi vyzval mladé lidí, aby se ve velkém počtu hlásili do armády. Vláda do ní nabrala i řadu žoldnéřů – stovky hlavně rumunských občanů se vzdaly OSN a následně odešly do Rwandy. Mluvčí M23 tvrdí, že žoldnéři dostávali měsíčně v přepočtu asi 190 tisíc korun, zatímco regulérní vojáci mají výrazně méně – asi 2400 korun.

Velká Británie ale již zvažuje přezkoumání veškeré své pomoci poskytované Rwandě, oznámil mluvčí ministerstva zahraničí v reakci na obsazení Gomy. Do Kinshasy ve čtvrtek přiletěl šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot poté, co místní obyvatelé v týdnu napadli několik ambasád včetně té francouzské, aby protestovali proti údajné podpoře Rwandy těmito zeměmi.

Nechuť Rwandy k rozšíření klíčového koridoru

Bývalá náměstkyně ministra zahraničí pro africké záležitosti Molly Pheeová sdělila, že USA ještě za vlády Joea Bidena navrhly v rámci mírových snah zásah proti FDLR a rozšíření 1300 kilometrů dlouhého železničního koridoru Lobito ve východním Kongu, aby se urychlila přeprava nerostů z jihu státu a Zambie na atlantické pobřeží Angoly. Kigali ale nabídku odmítlo.

Ředitel programu pro Afriku z think tanku Chatham House Alex Vines řekl stanici Deutsche Welle, že Rwandu návrh mírové dohody nepotěšil, jelikož nemá zájem na tom, aby obchod procházel Kongem a pobřežím Atlantiku, jelikož chce, aby vedl přes její území.

Podle analytiků mezinárodní tlak na rozdíl od situace v roce 2012 nemusí stačit k tomu, aby povstalci ustoupili. „Dříve měli (M23) jasné požadavky na integraci do konžské armády a větší účast v politickém procesu,“ řekl AP analytik z Economist Intelligence Unit Darren Davids s tím, že nyní je situace podle všeho jiná.

„Nyní to vypadá to, že M23 s pomocí Rwandy mají v úmyslu udržet kontrolu nad Gomou a konkrétněji nad trasami dodavatelského řetězce v Severním Kivu,“ soudí expert, podle něhož by rebelové mohli Gomu využít jako vyjednávací kartu, kterou by posílili svou pozici v případných jednáních s vládou v Kinshase.