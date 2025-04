Uzbecká vláda zabavuje půdu ve prospěch „plíživého Pekingu“

„Je to příkaz prezidenta. Buď se vzdejte půdy, nebo půjdete do vězení,“ popsal v anonymitě postup tamního guvernéra jeden ze zemědělců.

Znepokojení nad osudem úrodné půdy v takzvané Ferganské kotlině, nejhustěji zalidněné a etnicky rozmanité oblasti ve Střední Asii, vyjádřili pro RFE/RL místní farmáři. Podle nich byly velké části půdy zabrány do státní rezervy a převedeny na čínské podnikatele.

Hrozba vězení

Podle uzbeckého zákona o zemědělství si farmář pronajímá státní půdu na 49 let a místní vláda ani prokurátor ji nemohou odebrat, připomíná RFE/RL. Podle legislativy může být půda zabavena státem pouze na základě soudního rozhodnutí. Zemědělci však říkají, že se zábory provádějí na základě ústního příkazu hlavy regionu Šuhrata Abdurahmonova.

„Nechtěl jsem se vzdát své půdy a kladl jsem určitý odpor, ale v reakci na to povolal guvernér okresu do budovy okresní správy více než dvacet policistů a příslušníků Národní gardy a nařídil jim, aby mě a mou ženu zatkli,“ řekl Rádiu Svobodná Evropa farmář z okresu Qurgonteppa. Z důvodu hrozby uvěznění podle farmáře nyní nikdo ze zemědělců těmto postupům nevzdoruje. „Je nepravděpodobné, že by se odtamtud (z vězení) někdo z nás dostal živý a zdravý,“ dodává Uzbek.

Regionální úřady se k tvrzením zemědělců na dotaz RFE/RL nevyjádřily, informoval server.