„Jestli jste Tádžik, tak s vámi nejedu.“ V Rusku sílí diskriminace a násilí vůči lidem ze střední Asie

V Rusku se po teroristickém útoku v Krasnogorsku u Moskvy množí výhružky a fyzické útoky na migranty ze Střední Asie, přibývá i případů úředního nátlaku včetně nezákonných deportací, upozorňují lidskoprávní aktivisté. Právě lidi středoasijského původu, především z Tádžikistánu, označily ruské úřady za podezřelé z útoku. Rusko je přitom na práci migrantů ze střední Asie do velké míry závislé.

Ministerstvo zahraničí Kyrgyzstánu zase svým občanům doporučilo, aby případné cesty do Ruska odložili. Vyzvalo je, aby se tam vydali jen ve skutečně nutných případech a aby se ujistili, že mají u sebe vždy všechny požadované doklady.

Tádžikistán uvedl, že registruje nárůst počtu svých občanů pracujících v Rusku, kteří se vracejí do vlasti. „Máme více lidí, kteří přicházejí (do Tádžikistánu), než těch, kteří odcházejí,“ řekla ruské státní agentuře TASS náměstkyně tádžické ministryně práce a migrace Šachnora Nodiriová.

„Jeďte domů a deset let se nevracejte“

Tvrdší přístup k lidem ze střední Asie je zřejmý i ze strany úřadů. „Sebrali nám pasy a odvedli nás do nějaké místnosti. Kontrolovali naše telefony čtyři hodiny a nechtěli je vrátit. Vzali nám otisky prstů a nechali nás podepsat nějaké papíry. Ukrajince a Tádžiky obecně bijí. Sedíme tu hladoví už den, nedali nám ani vodu,“ popsal jeden z migrantů z Kyrgyzstánu, kteří uvedli, že je po příletu z Biškeku drželi na moskevském letišti Šeremetěvo celkem dva dny.

„Zavřeli nás jako zločince do místnosti, v jedné místnosti je více než deset lidí z Kyrgyzstánu a další jsou v jiných místnostech. Nejprve říkali, že jde o ‚dodatečné kontroly‘, ale přestali cokoliv vysvětlovat. Kontaktovali jsme ambasádu, řekli nám, že nám nemohou s ničím pomoci,“ dodal muž ze skupiny, která se nakonec musela vrátit domů.

I stavební dělník z Tádžikistánu uvedl, že byl navzdory platnému pracovnímu povolení a povolení k pobytu deportován a dostal desetiletý zákaz vstupu do Ruska, když odjížděl do Dušanbe, aby strávil několik týdnů se svou rodinou. „Ptal jsem se policistů, proč mi to dělají. Jen mi řekli ‚jdi domů a nevracej se 10 let‘.“

Tisíce zadržených a stovky deportovaných

Právnička Valentina Čupiková, která se zabývá pomocí migrantům, uvedla, že během dvou dnů po teroristickém útoku v Krasnogorsku obdržela dva a půl tisíce stížností, z nichž polovina se týkala nezákonného zadržování. Zhruba třicet lidí podle ní uvedlo, že byli drženi v chladu, nedostali jídlo ani vodu a nesměli chodit na toaletu.

Později doplnila, že zatímco před útokem evidovala zhruba 150 žádostí o pomoc denně, za osm dní po útoku už jich evidovala celkem přes šest tisíc.

Ruské úřady zintenzivnily razie v bydlištích i na pracovištích migrantů, přičemž tisíce lidí ze střední Asie zadržely a stovky následně deportovaly, uvedla Čupiková s tím, že jde o největší razie proti přistěhovalcům od roku 2013.