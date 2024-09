Si Ťin-pching Africe výměnou za vliv slíbil desítky miliard dolarů

5. 9. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Reuters , BBC , Foreign Policy , The Conversation , Council on Foreign Relations

Čínský vůdce Si Ťin-pching se na čínsko-africkém summitu v Pekingu před představiteli více než padesáti afrických států zavázal, že jeho země v příštích třech letech poskytne Africe finanční prostředky ve výši padesáti miliard dolarů (1,13 bilionu korun), bude pokračovat v investicích do infrastruktury a pomůže vytvořit na kontinentu milion pracovních míst. Experti však poukazují na to, že největší výhody z této spolupráce leží na straně asijské země a zatímco západní vliv na kontinentu upadá, míří Afrika do područí autoritářských režimů Ruska a Číny.