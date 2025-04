Vůdce padl, lkala před 80 lety nacistická propaganda

Ještě 20. dubna nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels opěvoval Adolfa Hitlera coby nejstatečnější srdce Německa. O deset dní později spáchal vůdce třetí říše ve svém berlínském bunkru sebevraždu, zhrzený generalitou i vlastním národem. O posledních hodinách muže, který šest let týral Evropu, se ovšem veřejnost nedozvěděla víc, než že „hrdinně padl“. Poslední dubnový den od jeho smrti uplynulo 80 let. Připomínáme starší výroční text webu ČT24.

Poslední narozeniny Adolfa Hitlera se nesly v trpkém duchu. Führer i se svými nejbližšími trávil 20. duben 1945 v podzemním bunkru pod budovou říšského kancléřství, protože opulentní stavbě od dvorního architekta Alberta Speera hrozil útok rudoarmějců, jimž se po čtyřech dnech od zahájení útoku na Berlín konečně podařilo probít do centra města.

Hitlerovu věrnému pobočníkovi, ministru propagandy Josephu Goebbelsovi, ovšem ani závěrečná fáze druhé světové války a stísněné podmínky obležené metropole nezabránily v tom zazpívat na chřadnoucího a po všech stránkách vyčerpaného diktátora obligátní chvalozpěv. „Vůdce je jádrem odporu proti rozkladu světa,“ prohlásil ve své rozhlasové řeči. „Je nejstatečnějším srdcem Německa a nejžhavější vůlí našeho národa. Nikdy jsem jej neviděl zakolísat nebo zoufat, projevit slabost nebo únavu.“

Publiku v protektorátu Čechy a Morava toto provolání zprostředkovala titulní strana Českého slova z 20. dubna, která připojila i blahopřejný telegram od státního prezidenta Háchy a především servilní gratulaci kolaborantského novináře Karla Wernera. Ve stejný den, kdy Rudá armáda osvobodila Slavkov a Američané vstoupili do Aše, pražský tisk zveřejnil i tato slova: „Kdo poznal německý národní socialismus, toto dílo Adolfa Hitlera, ten ví dobře, že je to myšlenka hodná každé oběti, aby dosáhla zaslouženého vítězství.“

Dnešní znalosti o posledních chvílích třetí říše ovšem ukazují, jak byly obě zmíněné konstrukce Hitlerova mediálního obrazu vzdálené pravdě a jak kašírovaná byla nacistická propaganda, kterou v českých zemích patroloval agilní ministr národní osvěty Emanuel Moravec. Protektorátní noviny se jí pod jeho dozorem držely až do vypuknutí pražského povstání, a když Hitler 30. dubna spáchal sebevraždu (Sověti v tentýž den vjeli do Ostravy), redakce deníků ještě stihly obléct svá vydání do černé a národu smutečně oznámit: Vůdce padl.