V konžské Gomě se bojuje o letiště, mrtvých přibývá

Osud Gomy, konžského hospodářského a obchodního centra, je stále nejasný. Představitelé OSN se nechali slyšet, že situace je chaotická, protože v některých částech města pokračují boje, uvádí BBC. Od pátku je Goma odpojena od dodávek elektřiny a vody.

OSN přitom už v neděli informovala, že do Gomy vstoupilo na 3500 rwandských vojáků. Střelba byla v noci na úterý slyšet v několika částech města, a to zejména kolem letiště. To mají podle zdrojů Reuters stále pod kontrolou vládní jednotky a mírové síly OSN.

„Chvíli byl včera (v pondělí) v noci klid, ale střelba znovu začala o půlnoci,“ řekla agentuře seniorka žijící v severní čtvrti Majengo nedaleko letiště. Další obyvatel střelbu blízko letiště potvrdil a dodal, že spolu s rodinou ležel na zemi.