Ekvádor vybere prezidenta. Zemi trápí drogové gangy i rekordní počet vražd

Jihoamerický Ekvádor čeká o víkendu rozhodující kolo prezidentských voleb. Klíčovým tématem je přitom bezpečnost. Ze země se v posledních letech stal největší světový vývozce kokainu do Spojených států i do Evropy. Pašerácké sítě často kontrolují násilné albánské mafie. Jen letos v lednu to pro Ekvádor znamenalo rekordních 781 vražd.