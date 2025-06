Kongo a Rwanda podepsaly mírovou dohodu

Kongo a Rwanda v pátek podepsaly mírovou dohodu, která má ukončit desítky let trvající konflikt, píše agentura Reuters. Prostředníkem při jednání těchto dvou zemí byl za Spojené státy šéf diplomacie Marco Rubio. Konžské povstalecké hnutí M23 si s podporou rwandských vojáků od ledna podmanilo několik konžských oblastí a vyhnalo stovky tisíc lidí z jejich domovů.

„Podařilo se mi dát je dohromady... A nejen to, získáme pro Spojené státy spoustu práv na nerostné suroviny z Konga,“ řekl Trump na tiskové konferenci před jednáním.

Ačkoliv OSN a západní země viní Rwandu z podpory povstalců na východě Konga, Rwanda toto obvinění popírá. Naopak sama viní sousední Kongo z toho, že poskytlo útočiště členům hutuských milicí, kteří jsou zodpovědní za genocidu z roku 1994, při níž ve Rwandě zemřelo na 800 tisíc menšinových Tutsiů a umírněných Hutuů.

Kongo sužuje násilí už od 90. let minulého století. Do bojů je zapojeno přes sto ozbrojených skupin a miliony lidí už kvůli třicet let starému konfliktu přišlo o život, píše AP.