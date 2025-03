Válka v Kongu má už tisíce obětí

Dvaadvacetiletá Pascaline skončila ve vězení poté, co ji její zaměstnavatel obvinil z krádeže zboží, které prodávala. Zatímco s životem za mřížemi se smířila, na to, co se tu stalo 27. ledna, nezapomene do konce života.

„Znásilnili mě, omdlela jsem. Procitla jsem, když mě znásilňoval druhý muž. Řekl mi, že mě zabije, pokud se pokusím utéct,“ vzpomíná. Ve vězení se ocitla bez soudu, jako řada dalších. Chaos, který zachvátil město Goma, když do něj přesně před měsícem vpadli rebelové ze skupiny M23, se nevyhnul ani věznici. Detailní svědectví přeživších přicházejí až nyní. Většina dozorců uprchla, vězni z mužské části vtrhli do ženského bloku.

Peklo ve věznici

Během pokusu o útěk navíc vězni založili požár. Podle OSN uhořelo za mřížemi víc než 150 žen a také 26 dětí, které s vězněnými matkami pobývaly v celách. Uprchnout se nakonec podařilo jen asi osmnácti ženám.

Většina svědků viní úřady. „Místo toho, aby otevřeli dveře, nechali lidi ve vězení umírat jako zvířata. Když v noci spím, všechno se mi vrací,“ uvedla přeživší Nadine.