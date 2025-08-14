Mezinárodní nevládní organizace si stěžují, že Izrael stále častěji používá nově přijaté zákony k tomu, aby odmítal vpouštět dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy. O dopisu, který má zhruba stovku signatářů, informují agentury. Izraelské úřady kritiku odmítají. Tvrdí, že se snaží, aby se k pomoci nedostalo teroristické hnutí Hamás, se kterým židovský stát v Pásmu Gazy bojuje.
Izrael odmítá vpustit do Gazy pomoc, tvrdí nevládní organizace
„Izraelské úřady zamítly žádosti desítek nevládních organizací pro dodávky zboží první potřeby s tvrzením, že organizace nemají povolení k poskytování pomoci,“ uvedly organizace v dopise. Podle nich úřady jen v červenci zamítly nejméně šedesát takových žádostí. Organizace jako Oxfam, Care či Lékaři bez hranic tvrdí, že mají k dispozici pomoc za miliony dolarů, kterou by mohly do Gazy dodat.
Podle dopisu za situaci mohou nové právní normy schválené v březnu. Nařizují přísné prověrky zahraničních nevládních organizacích působících v židovském státu. Žádost o registraci činnosti v Izraeli může být zamítnuta – například pokud se úřady domnívají, že organizace popírá demokratický charakter židovského státu. Úřady také požadují seznamy podporovatelů či palestinských zaměstnanců.
Jeruzalém kritiku odmítá
Organizace systém kritizují a označují ho za snahu kontrolovat a cenzurovat jejich aktivity ze strany izraelských úřadů. „Systém registrace je využíván k blokování pomoci,“ uvádí v dopise.
Izraelský úřad pro palestinská území COGAT však kritiku odmítá. „Odmítavý postoj některých organizací poskytovat informace a spolupráci s registračním procesem vzbuzuje pochybnosti o jejich skutečných záměrech,“ reagoval. „Bohužel mnohé humanitární organizace slouží jako krytí pro nepřátelské, a někdy i násilné aktivity,“ dodal izraelský ministr pro diasporu Amichaj Chikli.
Jeruzalém podporuje distribuci pomoci prostřednictvím Humanitární nadace pro Gazu (GHF), u jejíchž středisek však byly při incidentech podle OSN zabity už stovky lidí. Agentury OSN a mezinárodní organizace také poukazují na velmi špatnou humanitární situaci v Gaze, kde velkou část obyvatel ohrožuje podvýživa. Izrael tvrdí, že povoluje dostatečné množství dodávek a že situaci uměle vytváří Hamás. Informace nelze nezávisle ověřit.
Smotrič oznámil schválení osad
Izraelský ministr financí Becalel Smotrič zároveň ve středu večer oznámil schválení záměru výstavby židovských osad v klíčové oblasti u Jeruzaléma. Podle plánu má v lokalitě nazvané E1 vzniknout zhruba 3400 nových bytových jednotek.
Oblast se nachází mezi Jeruzalémem a židovskou osadou Maale Adumim na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle serveru Ynet News však vláda zatím nezveřejnila formální souhlas s výstavbou, která v minulosti čelila mezinárodní kritice.
Podle Smotriče je oblast strategická pro vznik palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. „Je to poslední hřebík do rakve myšlenky palestinského státu,“ prohlásil Smotrič.
S tím, že by výstavba osad v oblasti E1 byla vážnou překážkou pro vznik Státu Palestina, souhlasí i nevládní organizace Peace Now. Podle ní by osady oddělily východní Jeruzalém od Západního břehu Jordánu.