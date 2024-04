„Kdyby se nenašel dárce, nebyl bych tady.“ Tomáše Chluma zachránila transplantace kostní dřeně

Tomáš Chlum z Vrchlabí v roce 2012 v necelých třiceti letech onemocněl leukémií. Podstoupil roční léčbu chemoterapií, leukémie se mu ale po dvou měsících vrátila. A zbývalo poslední řešení – transplantace kostní dřeně. Tu mu, tehdy anonymně, darovala Ivana Hládková z Brnířova a zachránila tak Tomášovi život.

Ivana se do registru zapsala již v devadesátých letech. Tenkrát to nebrala příliš vážně a pustila to z hlavy. V roce 2014 jí ale zavolali, že její kostní dřeň potřebují.

„Dárcovství kostní dřeně pro dárce znamená jen se zaregistrovat, to stojí několik minut času, a potom, pokud bude vybrán, tak jeden až dva dny hospitalizace, kdy se odeberou krvetvorné buňky. Do konce života má dobrý pocit, že někomu dal naději nebo zachránil život,“ popisuje vedoucí lékař Českého národního registru dárců Pavel Jindra.