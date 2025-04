Poslanci by měli v úterý pokračovat v projednávání reformy trestního práva, která má podle vlády přispět k omezení počtu vězňů, snížení recidivy i k rozpočtovým úsporám. V nynějším druhém čtení by mohli zákonodárci uplatnit k novele desítky pozměňovacích návrhů. Řádná schůze sněmovny pokračuje od odpoledne. Nyní probíhá již obvyklá debata ke změnám programu sněmovny. Vládní koalice již před tím prosadila, že poslanci budou moci o zákonech opět jednat až do noci.