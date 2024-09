Konopím se často Češi léčí načerno

Konopí k samoléčbě užívá v Česku přes čtvrt milionu lidí. Do lékáren si pro něj chodí ale jen tři procenta pacientů. Důvodem je dle odborníků nedostatek lékařů, kteří konopí předepisují, i lékáren, které ho vydávají. Cestu vidí v zavedení regulovaného trhu. Poslanci v tom ale jednotní nejsou, vládní koalice se shoduje spíše na legalizaci pěstování pro vlastní potřebu.

Jenže právě samopěstování podle zástupců pacientů problém neřeší. „Třeba pacienti s roztroušenou sklerózou typicky uvádí, že neunesou konev, aby si to zalili. Odkazovat je na samopěstování, že tím něco vyřešíme... Nevyřešíme,“ upozornil předseda spolku pro léčbu konopím Kopac Pavel Kubů.

V budoucnu si nejspíš bude moci konopí vypěstovat i sám. Vládní koalice se shodla na variantě zlegalizovat pěstování pro vlastní potřebu. „Hledáme všechny možné cesty, jak proces zjednodušit. Ať už je to samopěstování, předepisování, možnost se ke konopí nějak dostat,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Do lékárny si pro konopí jezdí například ředitel Centra Paraple David Lukeš. Pomáhá mu se uvolnit a potlačit bolesti. Rostliny si ale shání i jinde. „Mám ho i z klasických zdrojů, čemu se říká černý trh. Účinky jsou podobné, je to znát na chuti a vůni,“ přiznává.

„Já jako kvadruplegik alespoň částečně hýbu rukama, ale jsou lidé, kteří třeba rukama nehýbou vůbec,“ podotkl Lukeš.

Odborníci spustili kampaň, která má podpořit zavedení komerčního prodeje ve specializovaných obchodech lidem starším osmnácti let. Zavedení regulovaného trhu s konopím opakovaně podpořila i Národní ekonomická rada vlády. Odhaduje, že po zdanění konopí by do rozpočtu mohly přijít až dvě miliardy korun.

„Já jsem vždy odmítal to, abychom spouštěli nějaký byznys, který vytváří obrovská rizika,“ prohlásil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).