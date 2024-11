Dětský certifikát má zabránit násilníkům v práci s dětmi

Případů pohlavního zneužití dětí do patnácti let jsou v Česku ročně stovky. Násilníci mají pak možnost se k práci s dětmi vrátit, a ohrožovat tak další. Ministerstvo spravedlnosti chce proto zřídit takzvaný dětský certifikát, který má delikventům v práci s nezletilými zabránit.

Má sloužit jako výpis z evidence pachatelů trestných činů na dětech, zápisy by se na rozdíl od ostatních odsouzení z rejstříku ani po zahlazení trestu nemazaly. Ředitelé škol, domů mládeže nebo rodiče by pak mohli požádat, aby jim třeba vedoucí kroužků nebo táborů tento doklad předložili. Ministerstvo však zdůrazňuje, že se nejedná o veřejný registr pachatelů.

Práci s dětmi lze nyní zakázat nanejvýš na deset let

Kromě trestu odnětí svobody může soud těmto pachatelům uložit také zákaz činnosti s dětmi a mládeží. Nejdelší možná lhůta, na kterou ho však podle zákona lze udělit, je nyní deset let. Certifikát má tak zabránit tomu, aby se odsouzení pachatelé po uplynutí této doby ke své profesi vrátili.

Úprava by měla platit i zpětně, tedy i na činy spáchané před jejím přijetím. „Je tam jeden technický problém, že některé trestné činy jsou ve spisech. Představa, že najdeme úplně všechno do minulosti, je vyloučená, ale naprostou většinu ano,“ podotkl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle něj se dětský certifikát formou dohodnutého pozměňovacího návrhu zapracuje do novely trestních předpisů.

K předložení novely vedly případy recidivy

K debatě o zavedení novely vedlo i loňské odhalení muže, který vedl spolek pro děti i přesto, že už byl za zneužití nezletilých dvakrát odsouzený. Za stejný čin ho soudy potrestaly již potřetí.

Mravnostní kriminalitu řeší policisté čím dál častěji. Třeba případů pohlavních zneužití dětí zaznamenali loni o dvacet procent více než v roce 2016. Podle odborníků se situace zhoršila během covidových omezení.

Ve čtvrtek Vrchní soud v Praze poslal na osm let za mříže trenéra, který sexuálně zneužíval své svěřence. Výši původního trestu mu odvolací soud snížil o rok. Za devět a půl roku muž sexuálně napadl dvanáct svých žáků. „U některých se jednalo o znásilnění, u některých o sexuální nátlak, u jiných to bylo sexuální zneužití,“ upřesnila státní zástupkyně Kateřina Boudová. Nyní dostal zákaz práce s dětmi na deset let, i na něj by se ale v budoucnu měl vztahovat dětský certifikát.