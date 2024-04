Muž, který znásilnil sedm dětí, u Nejvyššího soudu neuspěl. Odsedí si patnáct let

Nejvyšší soud nevyhověl muži z Liberce, který mezi lety 2020 až 2022 znásilnil celkem sedm dětí. Soud jeho dovolání odmítl. ČT informaci potvrdila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Kvůli opakovanému páchání trestných činů uložila justice muži zvýšený nepodmíněný trest odnětí svobody na patnáct let. Jako sedmnáctiletý už byl v letech 2007 a 2008 pravomocně odsouzen za znásilnění dětí. Podle znalců selhala ochranná léčba.

Ze současných soudních rozhodnutí vyplývá, že muž mezi lety 2020 až 2022 znásilnil šest dívek a jednoho chlapce ve věku od čtyř do jedenácti let. Šlo zejména o děti, které hlídal příbuzným. V jednom případě pak sexuálně napadl dívku na dětském táboře, který sám pořádal.

Případem se soudy zabývaly od konce roku 2022. První rozhodnutí padlo loni v dubnu. Muži původně hrozilo odnětí svobody dvanáct let, liberecký soud ale uložil trest nad horní hranici sazby, protože šlo o opakované páchání trestných činů. Do vězení ho poslal na třináct let a nařídil mu ochrannou sexuologickou léčbu. Přikázal mu také nahradit nemajetkovou újmu poškozeným.