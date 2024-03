168 hodin: Otčím s podmínkou za znásilňování nevlastní dcery se opakovaně dopustil i fyzického napadení dětí. Soud to ignoroval

Děti, které zažívají domácí násilí, mají chránit Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), policie i soudy. I nedávný případ dívky, kterou přes dva roky znásilňoval její otčím, svědčí o tom, že selhávají. U soudu za to muž dostal podmínku, a to i s odůvodněním, že není násilník. Pořad 168 hodin ale zjistil, že muž figuruje ve třech případech přestupků, kdy fyzicky napadal nevlastní dceru i jejího mladšího bratra. Dívce například rozbil hlavu. Jenže soud to vůbec nevzal v potaz.

Dívce bude brzy 21 let. Od svých šestnácti let zažívala fyzické i sexuální násilí od nevlastního otce. Třikrát se pokusila spáchat sebevraždu. Už v létě 2021, kdy bylo dívce čerstvě osmnáct let, utrpěla zlomeninu ruky poté, co ji otčím napadl. Další napadení přišlo o Vánocích. Dívka tehdy skončila s rozbitou hlavou. V té době vznikl první záznam o násilí. „Fyzicky napadl (…), kdy do ní strčil rukama tak, že tato následně narazila do rámu dveří a roztrhla si kůži na hlavě o velikosti dva centimetry, čímž se dopustil ublížení na zdraví z nedbalosti,“ stojí v popisu bučovické komise pro projednávání přestupků. Napadená dívka se však pomoci nedočkala. „Vždy když přijela policie, začal se chovat úplně normálně, jako kdyby se nic nestalo. Začal vinu házet na nás, že my jsme to vyprovokovali,“ popsala napadená dívka.

„V situaci, kdy orgán řešící přestupek zjistí, že závadovému jednání je přítomna nezletilá osoba, na které je násilí pácháno, nebo je přítomna takovému násilí, pak měl tuto skutečnost okamžitě oznámit OSPOD a ten ze své činnosti měl povinnost zahájit řízení,“ přibližuje advokátka Katarzyna Krzysztyniak. Další incident se odehrál v létě 2022, kdy dívka se svou učitelkou nahlásila znásilnění. Následoval výslech na policii, která zahájila vyšetřování. Doma pak došlo na další nadávky. „Začal na mě házet vinu, začal mě pomlouvat po vesnici, kde bydlí. Domů začal častěji chodit opilý,“ popsala mladá žena s tím, že na ni vulgárně pokřikoval a obviňoval ji, že rozvrátila rodinu. K dalšímu konfliktu došlo v září 2022. Dívce tehdy přispěchal na pomoc její patnáctiletý bratr, který se otčíma snažil vystrčit ze dveří, nevlastního syna ale muž napadl, udeřil ho pěstí do krku a břicha. Na místo tak opět přijela policie. „Pokud prokazatelně v dané rodině dokonce docházelo k sexuálnímu násilí vůči jednomu z dětí, tak bychom se měli opravdu ptát, jak je zajištěno bezpečí dalších dětí, které se stále v té rodině nacházejí,“ komentovala zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. První návštěva OSPOD V říjnu 2022 rodinu navštívila pracovnice OSPOD. „Ptala se, jak to doma funguje, co se děje a tak. On všechno popřel a vyvázl z toho bez jakékoliv újmy. Od té doby už u nás nikdo nebyl,“ řekla dívka. Mladá žena má trvalé bydliště jinde, a tak si ji přehazují dva úřady OSPOD mezi sebou. „V tomto případě je zapojený OSPOD, ale ne ten náš, protože příslušnost se řídí místem trvalého pobytu těch dětí a to není u nás,“ sdělila tajemnice Městského úřadu Bučovice Andrea Kovářová. Příslušný OSPOD, tedy ten ve Šlapanicích u Brna, však případ komentovat nechce. „Konkrétně se nemůžeme vyjadřovat k jednotlivým případům,“ sdělil.

Policie byla do domácnosti opět přivolána v únoru 2023, kdy v rodině došlo k další potyčce. „V době kolem 23:35 hodin (…) udeřil do obličeje (…) a vytlačil ji z ložnice, kdy jí vznikl hematom na levé části obličeje, čímž se dopustil úmyslného ublížení na zdraví,“ stojí v dalším zápisu komise pro projednávání přestupků. Podobné incidenty podle Kovářové řeší přestupková komise běžně. Muže v té době policie vyšetřovala za znásilňování, ale i přesto ho dál nechala ve společné domácnosti. Policisté přitom mohou agresora vykázat, jenže to se podle dívky nestalo. „Když jsem chodila na výslechy, tak mi kriminalista říkal, že tam ta možnost je. Pak vždy když k nám přijeli policajti, tak jsem se na to vykázání ptala a oni: ‚To my nemůžeme, to si musíte vy tady vyřídit doma,‘“ sdělila. Dodala, že jim policisté údajně jednou řekli, že pokud se jim něco nelíbí, mají se odstěhovat. Vykázání jako prevence „Institut vykázání je preventivní opatření, o kterém rozhoduje policista. (…) Umím si přestavit, že i v takovém případu institut vykázání může policista využít,“ uvedla vedoucí intervenčního centra Spondea Michaela Kršíková. „Byla uložena pouze jednorázová pokuta, nějaký další trest nebo nějaké ochranné opatření uloženo nebylo,“ řekla tajemnice bučovického úřadu. „Nemůžeme při respektování zákonné úpravy ochrany osobnostních práv těchto osob, především zvlášť zranitelné oběti, poskytovat bližší informace,“ sdělil mluvčí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Pavel Šváb.