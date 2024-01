168 hodin: Nastavení trestů v Česku. Za pěstování konopí lidé dostávají i 12 let za mřížemi, za znásilnění někdy jen podmínku

168 hodin: Dvanáct let za konopí (zdroj: ČT24)

Pro české právo jako by sexuální násilníci byli menší zlo než pěstitelé marihuany, vyplývá ze zjištění pořadu 168 hodin. Zatímco za znásilnění mohou pachatelé odejít od soudu i jen s podmínkou, jak se stalo nedávno v případu otčíma, který dva a půl roku znásilňoval nevlastní dceru, za pěstování konopí se běžně dává vězení na pět, osm nebo dokonce dvanáct let. Končí pak na celách ve společnosti vrahů a těžkých zločinců. Na nepoměr výše trestů upozornil reportér Jaroslav Hroch.

Devětadvacetiletý Matěj Černý byl se dvěma dalšími odsouzen za pěstování konopí ve velkém. Podle závěrů soudu množství vyrobitelné marihuany z pěstovaného konopí převyšovalo hmotnost 57 kilogramů. Dostal trest devět let, plus tříletá podmínka za předchozí pěstování, celkem tedy dvanáct let za mřížemi.

„Seděl tam takhle se spoluvězni, něco si povídali a on si uvědomil, že tam je se třemi vrahy,“ popsala matka Černého Irena Fenyklová. „A že on z nich má nejvíc let. A uvědomil si, že je pro společnost vlastně nejnebezpečnější,“ dodala.

Podobně dopadl Lukáš Chudý, který byl za to, že zasadil se třemi dalšími na svém poli třicet jedna rostlin konopí, potrestán osmi lety za mřížemi. Podle rozsudku by z rostlin šlo vypěstovat na 17,5 kilo sušiny.