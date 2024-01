168 hodin: Otčím „skuhral“, oběť soud nevyslechl. Kvůli podmínce za znásilňování se pokusila o sebevraždu

„Mně, a nejenom mně, to přijde strašně nespravedlivé,“ říká dívka, kterou více než dva roky až pětkrát týdně znásilňoval nevlastní otec, o verdiktu odvolacího soudu. Ten zmírnil původní trest tří let vězení na podmínku. Dle znalce špatně vyhodnotil posudek, oběť vůbec nevyslechl a zazněla jen otčímova verze. Muž tvrdil, že jeho vězením utrpí hlavně rodina. V té přitom kvůli otčímově chování už několikrát zasahovala policie. S týranou dívkou mluvili reportéři 168 hodin Jaroslav Hroch a Jakub Hříbek.

Otčím se u odvolacího soudu odkazoval na špatnou finanční situaci rodiny, v níž žije ještě dospívající sestra dívky, její bratr a dvouleté batole. U soudu tvrdil, že situace rodiny se jeho uvězněním ještě zhorší. „Obžalovaný začal vykládat o tom, jak se musí starat o rodinu, že se teď semkli, a že pokud půjde do vězení, tak tím bude trpět hlavně rodina. Byl jsem překvapený, že soud to změnil na podmínku s odůvodněním, jaké k tomu uvedl,“ popsal průběh procesu novinář Petr Kozelka.

Otčím svou nevlastní dceru znásilňoval od začátku roku 2020 do léta 2022, tedy od jejích šestnácti let. Nyní je dívce dvacet a má za sebou tři pokusy o sebevraždu. „Mně, a nejenom mně, to přijde strašně nespravedlivé. Pořád to na mě nějak doléhalo. Asi týden po verdiktu jsem se pokusila o sebevraždu, protože mě to opravdu hodně zasáhlo,“ popsala pro 168 hodin sexuálně týraná.

Mužovo chování označil za „skuhrání“, jelikož u soudu popisoval, jak je na tom jeho rodina špatně. „Zopakoval to myslím dvakrát, že to bude větší trest pro rodinu, když ho pošlou do vězení, než pro něho samotného. Na to, jak byl výřečný před soudem, tak potom to nechtěl nijak komentovat. Ptal jsem se ho, jak to vnímá a proč nevlastní dceru znásilňoval. Otočil se ale zády a odešel,“ dodal Kozelka.

Zmocněnec oběti Marcel Jurčaga uvedl, že trest se v porovnání s ostatními případy jeví jako velmi mírný. Odvolací soud podle něj skutečné poměry v rodině neověřoval, a tak v soudní síni zazněla jen otčímova verze. „Těžko říct, na základě čeho soud dospěl k závěru. Já osobně se domnívám, že velkou roli asi hrálo malé dítě a deklarovaná snaha zabezpečit rodinu,“ řekl Jurčaga.

V domácnosti opakovaně zasahovala policie

Forenzní psycholožka Ludmila Čírtková považuje argumentaci a výrok krajského soudu o trestu za alarmující, stejně jako fakt, že ho vynesla instituce, která by měla chyby předchozího soudu korigovat.

Verdikt odvolacího soudu oběť znásilňování zasáhl. „První dny jsem měla hodně časté myšlenky, že když to dopadlo, jak to dopadlo, tak to byla nějak moje chyba a že jsem měla něco udělat jinak. Úplně jsem se shazovala sama před sebou,“ uvedla sexuálně týraná.

Podle dívky má rodina finanční problémy. „Rodina nefunguje už jen kvůli tomu, že on je alkoholik a pořád jsou tam nějaké hádky. Pořád vyčítá jak mámě, tak sourozencům různé věci a chová se opravdu strašně,“ zdůraznila.

V rodině opakovaně zasahovala policie. „On mámu vždy nějak chytil za ruce a začala naříkat bolestí. Do toho jsem se vždy vměstnala já, protože jsem nechtěla, aby jí ublížil. Začala jsem ho od ní odstrkávat. Jednou jsem kvůli němu byla v nemocnici se zlomenou rukou,“ doplnila dívka.

Znásilnění nemělo zásadní negativní dopad, tvrdí soud

Trojčlenný soudní senát dospěl rovněž k závěru, že mnohonásobné znásilňování dívku trvale nepoznamenalo. Fakt, že v té době měla za sebou už dva pokusy o sebevraždu, v potaz nevzal. „Zohlednili jsme i to, že podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad. Je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí,“ uvedla podle serveru Novinky.cz soudkyně Mária Petrovková.

Čírtková podotkla, že jí připadá neuvěřitelné, že oběť odchází od soudu a dozvídá se, že je „polovičatou obětí“, jelikož údajně nenese žádné následky. „Přitom je obecně známým faktem, že sexuální násilí mezi blízkými lidmi vždy psychicky traumatizuje,“ dodala forenzní psycholožka.