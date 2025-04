Snímek Brácha upozorňuje na šikanu na školách

Problém se ve škole snažila řešit i sestra šikanovaného chlapce. „Akorát na naší škole to byl přesně takový ten případ, že to zameteme pod koberec,“ popsala.

Matka, které se chtěl svěřit, na něj neměla čas. Sama brala antidepresiva, jeho otec pil. Trápil se a o pomoc si neuměl říct. „Byl ve fázi, kdy to ještě nedokázal říct. Je to těžké se svěřit s něčím tak náročným, někdy je těžké se svěřit někomu, koho známe,“ popisuje psycholožka Magdaléna Jungová.

„To se bohužel stává, že ne všichni učitelé vědí, jak na to správně reagovat, nebo nemají v tu chvíli zrovna čas na to reagovat,“ míní Jungová. Podle ní je třeba setrvat a někomu se svěřit. Možnost, jak na to, představuje i Linka důvěry. Její tým pomáhá po telefonu, na chatu i e-mailem. Loni odbavila přes 110 tisíc kontaktů s čím dál náročnějšími tématy – včetně těch, která se týkala dětí.

Chlapec ve filmu Brácha ještě tři dny čelil posměchu spolužáků. Pak napsal dopis, vzal otcovu zbraň a zastřelil se.

S filmem Brácha teď chtějí tvůrci zamířit na základní a střední školy. „Preventivní program k tomu teď tvoříme, školy objíždíme s odborníky, protože ti jsou u takovéhoto citlivého tématu velmi potřební,“ prohlásil Špinka.