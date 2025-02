Rodiče šikanované dívky z Kobeřic žádají snížení věku trestní odpovědnosti

Policie vyšetřuje šikanu mezi dětmi v Kobeřicích na Opavsku. Obětí se stala dvanáctiletá dívka. Loni v srpnu ji v parku napadlo několik vrstevníků, další vše sledovali či natáčeli. Video se v těchto dnech objevilo na sociálních sítích. Rodiče dívky chtějí, aby se přijala opatření, kterými by se podobným případům dalo zabránit, například zavést v případě šikany trestní odpovědnost už od třinácti let.

„Nemyslím si, že by to byl dlouhodobý problém. Nemůžu to sice vyloučit, ale pro takové tvrzení nyní nemám důkazy,“ řekl. S incidentem sice je spojena obec Kobeřice, děti, které na videu jsou, ale podle starosty chodí i do škol v okolních obcích. S ředitelem Základní školy Kobeřice chce prověřit preventivní programy ve školách, doplnil.

„Obrací se na nás řada rodičů, kteří mají podobné zkušenosti. Šikana je běžná. Děje se to všude a pořád. Sami s manželkou nic nezmůžeme. Chceme to ale změnit,“ řekl.

Politici by podle otce napadené školačky měli jednat o snížení trestní odpovědnosti za šikanu. „Chceme, aby byli pachatelé postižitelní za šikanu už od třinácti let,“ řekl. Na sociálních sítích by měla podle něj také vzniknout platforma, kde by se oběti šikany či její svědci mohli bez obav a studu svěřit.

Podle otce děti neví, co je Linka bezpečí, Instagram má každý

„Bohužel dnes nikdo neví, co je Linka bezpečí. Ani naše dcera to neví. Instagram má ale na mobilu každý,“ řekl otec napadené dívky. Na propagaci takovéto platformy by se podle něj měli podílet influenceři, kteří mají mezi dětmi velký dosah.



„Chceme o naší zkušenosti hovořit. Souhlasila s tím i dcera, které se podařilo se zážitkem vyrovnat. Naším cílem je, aby se to už nestalo dalším dětem,“ uvedl otec s tím, že nyní má informaci pouze o jednom incidentu mezi jeho dcerou a jejími trýzniteli z loňského srpna.

Zážitek si dívka od té doby nesla v sobě, nesvěřila se nikomu. Vše vyšlo najevo až v okamžiku, kdy se k rodině dostalo natočené video. Rodina chce oslovit politiky zvolené na Opavsku, aby se do přípravy změn zákonů zapojili.