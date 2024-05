Británii zaskočil brzký termín voleb. Průzkumy dávají vládnoucím konzervativcům jen malé šance

před 35 m minutami | Zdroj: The Guardian , BBC , The Telegraph , The Independent , ČTK , ČT24

Právě stav ekonomiky zasažené zdražováním a vysokou inflací je jedním z hlavních témat, která budou rozhodnutí voličů u volebních uren ovlivňovat. Již několik týdnů se očekávalo, že volby se budou konat až v listopadu, což by premiérovi dalo alespoň dva plné roky ve funkci a větší šanci na zlepšení hospodářských vyhlídek. Sunak podle stanice BBC tak vyvolal kritiku některých svých spolustraníků. Podle kritiků mohl Sunak dát více času na to, aby Britové pocítili dopad zlepšující se ekonomické situace.

„Náskok více než dvacet bodů se obvykle objevuje pouze ve výjimečně špatných okamžicích v polovině volebního období,“ podotkl Lewis Baston z deníku The Guardian. Podle něj Sunak šel do „ohromujícího rizika“. Gordon Rayner z listu The Telegraph zdůraznil, že Sunak je přirozeně opatrný politik a že to vyžadovalo jisté přesvědčování, než kývl na brzké volby.

Rayner vnímá červenec jako „nejméně špatnou volbu“ i vzhledem k tomu, že na podzim většímu počtu Britů vyprší levné fixované hypotéky, takže se jim zvýší měsíční splátky a pravděpodobně vzroste nespokojenost. John Rentoul v komentáři pro list The Independent napsal, že Sunak mohl chtít brzkým termínem labouristy zaskočit, nemyslí si ale, že mu výhoda vydrží víc než pár hodin.