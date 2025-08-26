Šéf opoziční britské strany Reform UK Nigel Farage prohlásil, že pokud se jeho platforma v budoucnu dostane k moci, deportuje ze země až 600 tisíc migrantů. Šéf britských populistů také řekl, že zakáže žádat o azyl každému, kdo se do Spojeného království dostane na člunu. Migrace právě tímto způsobem trhá v Británii rekordy a je nejdůležitějším politickým tématem. Reagují na něj i vládní labouristé, kteří chtějí zrychlit azylové řízení a s ním i případné deportace. Farageovy plány označují mimo jiné za neústavní a neekonomické.
Farage slibuje Britům deportaci stovek tisíc migrantů
Karneval Notting Hill – tradice stará více než padesát let – ukazuje Británii pestrou a multikulturní. Stále častěji teď ale na sebe v ulicích upozorňuje ta část Spojeného království, která si vystačí s barvami třemi: bílou, červenou a modrou. Stovky lidí během víkendu znovu protestovaly proti rostoucím počtům ilegálních přistěhovalců a praxi úřadů umisťovat žadatele o azyl v hotelích po celé zemi.
„Chceme otevřít dialog o změně migrační politiky tak, aby se už tito lidé neubytovávali v místních penzionech a oblastech, kde žijí ti nezranitelnější,“ uvedl jeden z demonstrantů proti vládní migrační politice Bob.
„Obavy z toho, jaké hrozby by mohla imigrace způsobit, byly u části společnosti vždy,“ upozornila zpravodajka ČT Katarína Sedláčková. Že migrace znamená hrozbu, mnozí Britové tvrdí i poté, co utichl víkendový karneval v Notting Hillu a policie oznámila, že během něj kvůli různým přečinům zadržela 423 lidí.
Tlak na Starmerův kabinet stoupá
V neděli, kdy labouristická vláda oznámila reformy, které mají urychlit azylová řízení, připlulo na čtyřech člunech k anglickým břehům 212 migrantů. A počet žadatelů o azyl, kteří tímto způsobem letos dorazili na britské ostrovy, tím dosáhl rekordních 28 076.
Tlak na kabinet Keira Starmera stoupá – že situaci ohledně migrace nezvládá, si podle posledního průzkumu myslí 71 procent voličů. Hlasy těchto nespokojených občanů by rád získal právě Farage. Šéf protipřistěhovaleckých reformistů představil vlastní plán, jak krizi ukončit.
Cílem jsou masové deportace stovek tisíc migrantů a nástrojem například repatriační dohody se zeměmi jako Afghánistán nebo Eritrea a vyvázání Británie z Evropské úmluvy o lidských právech. „Jediným způsobem, jak lodě zastavit, je zadržení a deportace každého, kdo touto trasou připluje,“ prohlásil Farage.
Pozornost voličů už má. V průzkumech se Reform UK dostala jasně na první místo. „V tuto chvíli má podporu až dvaceti osmi procent voličů. Je to především na úkor konzervativců,“ vysvětlila zpravodajka Sedláčková. „Na druhou stranu do voleb je zatím ještě daleko, konat se mají až za čtyři roky.“