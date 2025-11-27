Farage čelí obviněním z rasistických a antisemitských urážek

Šéf britské protiimigrační a populistické strany Reform UK Nigel Farage čelí obviněním, že na elitní internátní škole rasisticky a antisemitsky urážel své spolužáky. Farage, jehož strana vede v průzkumech, popřel, že by někoho přímo rasisticky urážel.
Židovský režisér Peter Ettedgui, který s Faragem v sedmdesátých letech navštěvoval anglickou školu Dulwich College, vypověděl, že nynější politik mu opakovaně říkal, že nacistický vůdce Adolf Hitler měl pravdu. Údajně také vtipkoval o zabíjení Židů v plynových komorách, což podle Ettedguie někdy doprovázel syčením, aby tak napodobil plynové komory.
Jedenašedesátiletý Farage prohlásil, že nikdy nikoho napřímo rasisticky neurazil. „Řekl jsem před padesáti lety něco, co lze vyložit jako žertování na hřišti a co lze ve světle dnešní doby interpretovat jiným způsobem? Ano,“ uvedl.
Jeden z jeho bývalých spolužáků tvrdí, že Farage zpíval rasistickou píseň a prováděl nacistický pozdrav Sieg Heil. Další zase uvedl, že když měl Farage jako starší žák dozor, nechal jedno dítě po škole kvůli barvě kůže. Agentura AFP poznamenala, že některá obvinění zazněla již před více než deseti lety, kdy je zveřejnil politický reportér Michael Crick.
Farageova Reform UK z volebních průzkumů vychází jako nejsilnější politická strana v Británii, výrazně překonává labouristy premiéra Keira Starmera, konzervativce, liberály i Zelené. Parlamentní volby se v Británii konaly loni, kdy drtivě zvítězili labouristé. Další řádné volby zemi čekají v roce 2029.