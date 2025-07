Ministerstvo spravedlnosti poskytlo Davidu Uhlířovi při objasňování bitcoinové kauzy veškeré podklady, o které požádal, a současně tam neobjevil žádné věci, které by chtěl před veřejností zatajit. Uhlíř to napsal v dopisu ministryni spravedlnosti Evě Decroix (ODS) k množícím se dotazům ohledně ukončení jeho působení ve funkci koordinátora. K situaci se vyjádřil i prezident Petr Pavel, který uvedl, že nerozumí tomu, co je v pozadí.

Podle ministryně v současné době není co dalšího zjišťovat a koordinovat, dokud nebude objasněn původ peněz z bitcoinového daru resortu. To byl i důvod, proč se dohodli s Uhlířem na ukončení spolupráce, napsala také na síti X Decroix.

Do konce srpna měl Uhlíř odevzdat zprávu se svými zjištěními a doporučeními, z dřívějšího vyjádření tiskového oddělení úřadu vyplývá, že zpráva ale nevznikne a ministerstvo Uhlířovi vyplatí 160 tisíc korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky. K okolnostem se vyjádřil i prezident Pavel, podle něhož konec koordinátora není srozumitelný. „Moc srozumitelné to není. Také tomu sám nerozumím, co je v pozadí, ale rád se o tom dozvím víc,“ řekl prezident.

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že Uhlíř se chystal v závěrečné zprávě uvést, že smlouva mezi odsouzeným obchodníkem s drogami Tomášem Jiřikovským a ministerstvem spravedlnosti na miliardový bitcoinový dar je od počátku neplatná, protože kryptoměna velmi pravděpodobně pocházela ze zločinu. Server to dává do souvislosti s koncem koordinátora.