NSZ kvůli bitcoinům dohlédne na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) provede kontrolu nad výkonem dozoru státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (VSZ) poté, co obdrželo podnět od ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). Úřad podle ní od vrchního státního zástupce Radima Dragouna nedostává adekvátní odpovědi v takzvané bitcoinové kauze. Dragoun ale výtky ministryně odmítá. VSZ v Olomouci na její žádosti podle něho odpovědělo obratem a v rozsahu odpovídajícímu stadiu trestního řízení.

„Na všechny žádosti ministryně spravedlnosti Vrchní státní zastupitelství v Olomouci odpovědělo bez zbytečných odkladů, zpravidla obratem. Odpovědi byly podle našeho názoru poskytnuty v takovém rozsahu, který vyplývá z kompetencí státního zastupitelství jako orgánu činného v trestním řízení a který odpovídá aktuálnímu stadiu vedeného trestního řízení. Pokud tedy žádosti o naše vyjádření či stanoviska přesahovaly naše kompetence, pak nemohly být zodpovězeny,“ brání se vrchní žalobce Dragoun.

V kauze stále není nikdo stíhán

Dragoun minulý týden s Decroix v režimu důvěrné odpovídal na otázky senátního bezpečnostního výboru. Při odchodu novinářům řekl, že v kauze stále není nikdo stíhán. Dodal také, že senátorům dal jen obecné informace, protože není zbaven mlčenlivosti.

Na Dragounovo stanovisko ohledně poskytování informací se Decroix odvolávala dřív, když zdůvodňovala, proč veřejnosti ani senátorům neposkytne deanonymizovanou časovou osu kauzy ani písemné podklady k ní. Dragoun totiž varoval, že by to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Podle něj není možné, aby veřejnost či zákonodárná moc vedla jakési paralelní vyšetřování, které by narušilo řádně vedené trestní řízení.