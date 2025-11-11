Kdy oznámit řešení Babišova střetu zájmů, se přeli politici v Událostech, komentářích

„Pokud ctíme zákon, tak jmenovaný premiér vyřeší svoji pozici do třiceti dnů od jmenování,“ uvedl ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Vše ostatní jsou dle něj zbytečné spekulace. Podle člena sněmovního mandátového a imunitního výboru Radka Kotena (SPD) je lhůta 30 dní „tak akorát na to, aby nastávající premiér vyřešil svůj střet zájmů“. Veřejnost se dle něj dozví, jakým způsobem. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob se domnívá, že by poslanci i veřejnost měli vědět, jakým způsobem bude Babiš „opravdu velký problém“ řešit. Místopředsedkyně pirátského poslaneckého klubu Kateřina Stojanová je přesvědčena, že u premiéra je veřejným zájmem, aby bylo občanům jasné, jak se ze střetu zájmů dostane. Diskusí provázela Barbora Kroužková.
V sídle ŘSD zasahuje policie
V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově od úterního rána zasahuje policie. Potvrdil to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Policisté si podle něj vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD. O kterou se jedná, nesdělil. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení. Dozor nad případem má Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, dodal. Podle serveru iROZHLAS policisté zasahují také v budově ŘSD v Hradci Králové.
Policie obvinila muže kvůli podílu na sebevraždě matky oběti střelby, píše iRozhlas
Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě uznání viny hrozí až dvanáct let vězení. Informoval o tom iRozhlas. Žena zemřela letos v dubnu.
Řešili jsme rozpočet, informoval Havlíček po koaliční radě
Lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se v úterý před začátkem jednání sněmovny sešli ke koaličnímu jednání. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček ještě před jednáním řekl, že hlavním tématem bude nejspíše státní rozpočet na příští rok, jehož opětovné zaslání požadují po vládě v demisi Petra Fialy (ODS). Tématem budou pravděpodobně i záležitosti, které má na programu sněmovna. Tu čeká tento týden především druhé kolo tajné volby místopředsedů, ale také naplnění výborů členy a založení stálých komisí.
V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný
Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily to laboratorní testy. Novinářům to v úterý ráno řekl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 tisíc mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.
Kdy oznámit řešení Babišova střetu zájmů, se přeli politici v Událostech, komentářích
Hoří štěpka na skládce nedaleko Litvínova
Hasiči od noci zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Zasahuje přes dvacet jednotek. U požáru jsou záchranné útvary ze Zbirohu a Jihlavy a těžká technika provozovatele skládky. Chemická laboratoř bude odebírat vzorky odpadní vody, sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus. Město Most vyzvalo občany, aby omezili větrání.
Vlčí mák jako symbol úcty. Česko si připomíná válečné veterány
Svět si 11. listopadu připomíná Den válečných veteránů. Lidé po celé České republice ho uctí pietními setkáními, koncerty a doprovodnými akcemi. Připnutím květu vlčího máku na oděv vyjadřují úctu těm, kteří sloužili, a zároveň podporují žijící veterány. Mezi těmi, kteří si tento symbol hrdinství připínají, je i plukovník Alois Matýzka, veterán z Afghánistánu. „Být vojákem je služba, ne zaměstnání,“ říká.
Nezájem voličů i úbytek členů. Reportéři ČT se zaměřili na krizi Sociální demokracie
Sociální demokracie (SOCDEM), kdysi mocná strana se stopadesátiletou tradicí, zažívá jednu z nejhorších krizí za dobu své existence. Trápí ji obrovský úbytek členů, nezájem voličů a téměř rozprodaný majetek. Zbylí skalní sociální demokraté vkládají naděje do nadcházejícího sjezdu, který se bude konat 22. listopadu.
