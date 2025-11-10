Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů


Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby nyní veřejnosti řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Uvedl to při pondělní návštěvě Karlovarského kraje. Bylo by dobře, aby lidé od svého možného budoucího premiéra slyšeli, že nebude ve střetu zájmů a bude fungovat ve prospěch Česka bez konfliktu se zákonem, sdělila hlava státu.

Pavel se má s Babišem setkat ve středu. Na jednání se chce mimo jiné informovat právě o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů. Jednat budou i o návrhu programového prohlášení budoucí vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a Motoristy.

Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert.

Podrobnosti připravujeme.

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

před 1 hhodinou
Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

Chybí silné důkazy, že by paracetamol v těhotenství způsoboval autismus, říkají vědci

před 1 hhodinou
Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

11:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

Rezignace ředitele BBC hýbe britskou politickou i mediální scénou

12:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

08:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud propustil Sarkozyho z vězení

Soud propustil Sarkozyho z vězení

13:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nová Huť propustí asi 250 lidí

Nová Huť propustí asi 250 lidí

před 4 hhodinami

Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby nyní veřejnosti řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Uvedl to při pondělní návštěvě Karlovarského kraje. Bylo by dobře, aby lidé od svého možného budoucího premiéra slyšeli, že nebude ve střetu zájmů a bude fungovat ve prospěch Česka bez konfliktu se zákonem, sdělila hlava státu.
Policie stíhá v kauze Motol první firmu, Pragoperun FNM, píší Seznam Zprávy

Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice o první firmu. Obvinění z korupce a z praní špinavých peněz čelí Pragoperun FNM, která nemocnici prala prádlo, napsal v pondělí server Seznam Zprávy. Kriminalisté v případu úplatků od nemocničních dodavatelů i nadále stíhají osmnáct lidí včetně někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho bývalého náměstka Pavla Budinského.
před 1 hhodinou

Nová zelená úsporám uzavírá příjem žádostí o dotace

Program Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, dočasně uzavírá příjem žádostí o dotace. Důvodem je velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro tento rok. Již podané žádosti pokračují bez omezení. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě. Letos se příjem žádostí spustil dvacátého února a měl původně trvat přesně rok.
před 3 hhodinami

Rusko uložilo Češce v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruský soud uložil Češce v nepřítomnosti třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní úlohu federálního úřadu pro vyšetřování nejzávažnější kriminality. Podle tvrzení ruského soudu Češka působila u ukrajinské dronové jednotky. Mluvčí českého resortu zahraničí Daniel Drake sdělil, že úřad věnuje případu soustředěnou pozornost.
před 4 hhodinami

Nová Huť propustí asi 250 lidí

Společnost Nová Huť (dříve Liberty Ostrava) propustí asi 250 lidí, řekl ČT generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi naopak nabírá a přesun k linkám nabízí i propouštěným zaměstnancům, řekl Strouhal. Podle odborového předáka Petra Slaniny může nastat problém, protože huť přijde o experty z údržby, kteří znají specifická zařízení. Hromadné propouštění už firma nahlásila úřadu práce.
před 4 hhodinami

Hlubuček podle bývalého ředitele DPP nebyl členem zločinecké skupiny

Bývalý ekonomický ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín viněný v kauze Dozimetr v pondělí u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z firmy nelegálně vyvádět peníze. Obžalovaného někdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN) však za člena této skupiny nepovažoval. Augustín začal spolupracovat s policií a státní zástupce ještě před zahájením hlavního líčení jeho obžalobu v případu rozsáhlé korupce v DPP stáhl.
před 5 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali volbu nového šéfa sněmovny

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o volbě předsedy Poslanecké sněmovny, sundání ukrajinské vlajky z budovy dolní komory nebo zastoupení mladé generace v politice. Pořad se věnoval také plánu odměn pro šéfa automobilky Tesla Elona Muska či sporům o název stanice Olbrachtova připravované linky pražského metra D. Diskuse se účastnili jazykovědec Karel Oliva, někdejší politik Jiří Dolejš, spisovatelka Markéta Lukášková, novinář Dalibor Balšínek a komentátor Petros Michopulos. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 8 hhodinami

Demografové upozorňují na další citelný propad porodnosti

Tuzemská společnost se co do své velikosti a síly neobnovuje. K několika letům klesající porodnosti a plodnosti přibyl nyní i propad salda migrace, kdy se víc lidí ze země vystěhovalo, než kolik se do ní přistěhovalo. Tématu příčin, dopadů a řešení demografického regresu se věnuje nová epizoda pořadu ekonomické publicistiky ČT Bilance s podtitulem Proč se nerodí děti.
před 10 hhodinami
