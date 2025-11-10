Pavel: Je legitimní Babiše žádat, aby veřejnosti představil řešení střetu zájmů

Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby nyní veřejnosti řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Uvedl to při pondělní návštěvě Karlovarského kraje. Bylo by dobře, aby lidé od svého možného budoucího premiéra slyšeli, že nebude ve střetu zájmů a bude fungovat ve prospěch Česka bez konfliktu se zákonem, sdělila hlava státu.
Pavel se má s Babišem setkat ve středu. Na jednání se chce mimo jiné informovat právě o krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů. Jednat budou i o návrhu programového prohlášení budoucí vlády, kterou ANO skládá s hnutím SPD a Motoristy.
Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert.
