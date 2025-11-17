Česko si připomíná sametovou revoluci

Minutu po minutěČesko si připomíná sametovou revoluci


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Po celém Česku se chystají připomínky sametové revoluce, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety, dne 17. listopadu 1989, ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala zavražděného nacisty v roce 1939. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.

On-line přenos

36 let svobody

  • 07:21

    V osm hodin by sem měli dorazit zástupci hnutí ANO. Okolo 9:30 by měli dorazit zástupci Starostů a v podobném čase také prezident Petr Pavel. Okolo 10:45 by měli dorazit Piráti a po nich Motoristé. Okolo jedenácté se poté počítá se zástupci koalice SPOLU a taktéž s premiérem v demisi Petrem Fialou (ODS). Kdo by sem naopak neměl dorazit, to je šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura,“ avizovala z Národní třídy redaktorka ČT Kateřina Trnková.

  • 07:06

    „Byť je sedmá hodina ranní, tak už se dá říci, že je docela živo. Je tu množství lidí, kteří sem přicházejí,“ řekla z Národní třídy redaktorka ČT Kateřina Trnková, která poznamenala, že hlavní masa lidí teprve přijde.

  • 06:56

    Po celé zemi se chystá mnoho piet, debat, přednášek, průvodů či koncertů. Ty nejvýznamnější najdete v následujícím odkazu.

    Oslavy 17. listopadu: města zaplní piety i kulturní akce
    17. listopad 2024 na Národní třídě v Praze
  • 06:55

    Dobrý den. Vítejte u speciálního texového přenosu k připomínkám 36. výročí sametové revoluce.

Zobrazit další příspěvky

K tradičním pietním aktům, kulturním akcím a demonstracím se přidají i debaty, audiovizuální instalace nebo filmové projekce. Hlavní připomínkové akce se odehrají na pražské Národní třídě, živo ale bude i na dalších místech republiky.

Oslavy 17. listopadu: města zaplní piety i kulturní akce
17. listopad 2024 na Národní třídě v Praze
Speciální vysílání k připomínkám sametové revoluce
Zdroj: ČT24

