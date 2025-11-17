Česko si připomíná sametovou revoluci

Po celém Česku se chystají připomínky sametové revoluce, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety, dne 17. listopadu 1989, ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala zavražděného nacisty v roce 1939. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.
K tradičním pietním aktům, kulturním akcím a demonstracím se přidají i debaty, audiovizuální instalace nebo filmové projekce. Hlavní připomínkové akce se odehrají na pražské Národní třídě, živo ale bude i na dalších místech republiky.