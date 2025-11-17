Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

Sametovou revoluci si připomínají i politici, kteří již od rána přicházejí na Národní třídu. Prezident Petr Pavel na místě zdůraznil, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Zášť a zloba podle něho bohužel nepominuly ani 36 let po listopadu 1989. Na Národní třídu dorazily třeba i špičky hnutí ANO v čele se šéfem hnutí Andrejem Babišem, zástupci ODS či STAN nebo předseda Svobodných zvolený na kandidátce SPD Libor Vondráček.
Pavel na Národní třídu přišel před 9:30. Lidé při jeho příchodu tleskali, skandovali „děkujeme“ a „ať žije Pavel“. Zněly ale i nesouhlasné výkřiky. Někdo z davu prezidenta v ruštině nabádal, aby řekl, co dělal v roce 1989, a oslovoval ho soudruhu. Zazněla i výzva „čelem vzad a odchod“ nebo ojedinělé výkřiky „hanba“.
Hlava státu pokládá za důležité, aby politici šli příkladem a nesnažili se společnost rozdělovat. Současná situace v tuzemsku a vše, co se od roku 1989 podařilo, podle prezidenta i přes existující problémy nedává důvod živit mezi lidmi zlobu či nenávist. „To máme za domácí úkol, na kterém bychom měli ještě pracovat,“ míní Pavel. „Svoboda bez odpovědnosti je anarchie. Svoboda znamená respekt a odpovědnost k druhým, to bychom si měli uvědomit,“ poznamenal také.
Pavlovi, který před zvolením do prezidentské funkce zastával vysoké funkce v české armádě i v NATO, kritici vyčítají jeho předlistopadové angažmá v armádě normalizačního Československa a členství v komunistické straně. Pavel do KSČ vstoupil jako čtyřiadvacetiletý v roce 1985. Opakovaně řekl, že to bylo rozhodnutí, na které není pyšný, a omluvil se za to.
„Musíme být vděční těm, kteří k tomu přispěli,“ míní Babiš
Kolem osmé hodiny ranní dorazil na Národní třídu předseda ANO Andrej Babiš společně s místopředsedy hnutí Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. U pietního místa připomínajícího události 17. listopadu 1989 položili květiny. Někteří lidé na politiky, kteří po vítězných volbách jednají o nové vládě s SPD a Motoristy, pískali a volali „hanba“ či „StB“ v narážce na Babišovo jméno v evidenci spolupracovníků komunistické tajné policie. Z davu se ale ozvala i ojedinělá provolání „ať žije Babiš“ nebo „ať žije Andrej“.
Babiš řekl, že význam 17. listopadu spočívá v tom, že země získala svobodu, demokracii či svobodné volby. Lidé mohou bez obav vyjadřovat svůj názor, cestovat nebo podnikat. „To nejdůležitější nastalo a za to musíme být vděční těm, kteří k tomu tehdy přispěli. Stav naší společnosti, jaký je, o tom si můžeme povídat někdy jindy,“ dodal.
Babiš byl za normalizace členem KSČ a pracovníkem podniku zahraničního obchodu. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa se v roce 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB) a o dva roky později ho komunistická tajná policie získala ke spolupráci jako agenta s krycím jménem „Bureš“. Babiš vědomou spolupráci s StB popírá a roky vedl na Slovensku soudní spory. Nakonec uzavřel dohodu s tamním ministerstvem vnitra, které uznalo, že Babiš byl v dokumentech někdejší Státní bezpečnosti neoprávněně evidován jako agent a s StB vědomě nespolupracoval.
Podle Schillerové jsou události 17. listopadu 1989 i po 36 letech mostem mezi generacemi. Rok 1989 byl podle ní rokem, kudy kráčely dějiny. „Zvítězila naděje, demokracie, svoboda,“ uvedla. Je ráda, že si revoluční dění připomínají nejen její vrstevníci, kteří tehdejší dění zažili, ale i mladí lidé. V souvislosti s kritickým přijetím politiků ANO na Národní třídě zdůraznila, že ke svobodné společnosti patří i svoboda projevu a svoboda vyjádřit se i kriticky, nicméně o tom, kdo bude ve vládě a kdo v opozici, lidé rozhodují ve volbách.
Havlíček podotkl, že se účastnil protirežimních demonstrací už před listopadem 1989. Po 17. listopadu podle něj panovala nejistota, jak to dopadne, a obavy, zda to nebude jen další reforma socialistického režimu. Naštěstí se podle něj většina společnosti sjednotila v tom, že je třeba změnit systém „zgruntu“, otevřít hranice, zavést tržní hospodářství a prosadit demokratický systém.
Rakušan kritizoval Okamuru
Předseda STAN a ministr vnitra v demisi Vít Rakušan kritizoval neúčast šéfa Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury na Národní třídě. Ten se již dříve nechal slyšet, že návštěvu místa neplánuje. Přítomen naopak byl u piety u pražské Hlávkovy koleje. Avizoval i účast na pietě u ruzyňských kasáren.
Rakušan vyzdvihl význam listopadových událostí jak v roce 1939, kdy se studenti postavili proti nacistické totalitě, tak o padesát let později. „V roce 1989 studenti zahájili změnu kvality režimu v téhle zemi,“ podotkl. Pondělní svátek pokládá za svátek demokracie. „K tomu patří jednou vládnout, jednou být v opozici, ale být svobodným člověkem,“ poznamenal šéf Starostů v souvislosti s tím, že nynější vládu ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 má vzhledem k výsledkům říjnových voleb vystřídat kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) dopoledne u pietního místa řekl, že na Národní v roce 1989 byl. Považuje za důležité, že historická událost, kterou si pamatuje, se dneškem zpřístupňuje všem jako připomínka, že svobodu, kterou dnes Češi mají, dříve neměli a že o ni lze přijít, nebudou-li o ni pečovat.
Pískot již brzy ráno provázel příchod předsedy Svobodných zvoleného na kandidátce SPD Libora Vondráčka, který na místo dorazil už kolem sedmé hodiny ranní. Poté, co zapálil u památníku svíčku, začal se svými odpůrci diskutovat o tom, zda je SPD proruská, nebo ne.
Na Národní třídě komunistická policie před 36 lety násilně potlačila studentský průvod. V ulici bude celý den opět i slavnost Korzo Národní. Letos je s heslem „Máme si co říct“ a organizátoři chtějí uctít nejen sametovou revoluci, ale i letošní 75. výročí justiční vraždy Milady Horákové a smrti Josefa Toufara, kněze umučeného komunisty.