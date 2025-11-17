Cenu Paměti národa získaly osobnosti z Česka, Slovenska i Ukrajiny

Cenu Paměti národa získalo pět osobností z Česka, Slovenska a Ukrajiny, které čelily politickému tlaku a postavili se komunismu. Letošními laureáty tak jsou Milena Sedláčková a Jaroslav Vrbenský z Česka, Fedor Gál a Emil Sedlačko ze Slovenska a Nadija Kalinčenkovová z Ukrajiny. Šestnáctý ročník Cen paměti národa se koná v Národním divadle.
Cenu Paměti národa každoročně uděluje společnost Post Bellum pamětníkům zlomových momentů minulého století, předloni ji rozšířila i na hrdiny současného dění.
Dvaadevadesátiletá Milena Sedláčková riskovala svobodu a strávila dva roky ve vězení kvůli pomoci při sběru ilegálních informací.
Třiadevadesátiletý Jaroslav Vrbenský byl vězněn více než deset let za snahu pomáhat pronásledovaným kněžím.
Osmdesátiletý Fedor Gál čelil politickému tlaku, když hájil principy sametové revoluce.
Emil Sedlačko, kterému je letos osmdesát, se postavil okupantům v srpnu 1968, a přestože musel podstoupit kruté výslechy, své spolupracovníky neprozradil. Sedlačko se pondělního ceremoniálu ze zdravotních důvodů nezúčastnil, cenu převzala vnučka Michaela Bejdová.
Třiasedmdesátiletá Ukrajinka Nadija Kalinčenkovová pomáhá přesídlencům a plete maskovací sítě pro ukrajinskou armádu.
„Těmto lidem vděčíme za to, že žijeme ve svobodě“
„Z odkazu těchto lidí vyrůstá naše státnost, suverenita a národní uvědomělost. Těmto lidem vděčíme za to, že žijeme ve svobodě. A těmto lidem jsme také zodpovědní za dnešní stav společnosti,“ uvedl ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa.
Ceremoniálu se i v letošním roce zúčastnil prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Předloni se stal první hlavou státu od počátku udělování cen, která na slavnostním večeru byla.
Laureáty Cen Paměti národa vybírají lidé, kteří v Post Bellum natáčejí a zpracovávají pamětnické příběhy. K námětům se pak v anketě mohou vyjádřit stovky podporovatelů z Klubu přátel Paměti národa a Kolegia Paměti národa. Od roku 2010 ocenila organizace Post Bellum více než sedmdesát osobností.