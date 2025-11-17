Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání

Řečníci při pietním shromáždění u Hlávkovy koleje v Praze vyzdvihovali význam vzdělání, přičemž poukazovali na to, že vzdělaní lidé nepodléhají dezinformacím a jsou schopni kritického myšlení i vedení dialogu. Akce se zúčastnil i předseda hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, jenž před novináři mluvil o tom, že se v tuzemsku podle něj omezuje svoboda.
Lidé si u Hlávkovy koleje připomněli tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala. Uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a umučené a popravené studenty si připomněli zástupci akademické obce, nynějších studentů i politici.
Okamura před zástupci médií tvrdil, že za aktuálně končící vlády ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 přestávalo být Česko svobodné a lidé nemohou říkat, co si myslí. „Svoboda je klíčový aspekt společnosti, abychom mohli svobodně volit, svobodně mluvit, abychom se nebáli, že za tyto názory bude hrozit postih od vládnoucího establishmentu,“ sdělil.
Pod současným vedením podle Okamury začali být lidé vyhazováni z práce za názory. „Lidé se bojí mluvit a mají autocenzuru, tak to je jeden z příkladů, jak jsou omezována práva,“ myslí si šéf SPD.
„Svět, kde se nebojí studenti ozvat, je světem, který má naději“
Na pietní akci vystoupila také prezidentka Evropské studentské unie Lana Parová. „Dnes (v pondělí) se scházíme v Praze. Ve městě, jehož ulice si pamatují odvahu, jehož univerzity si pamatují oběti a jehož obyvatelé si pamatují cenu svobody. Na tento mezinárodní den studentů oslavujeme sílu, kreativitu a odolnost studentů po celém světě. Ale především se scházíme, abychom si připomněli, proč tento den existuje a proč nesmí být nikdy zapomenut,“ zdůraznila.
Parová také řekla, že jsou to vždy studenti, kteří se vzbouří. Zmínila nynější situaci v Maďarsku, Srbsku a v Gruzii. „Svět, kde se nebojí studenti ozvat, je světem, který má naději,“ je přesvědčená.
Předseda Akademie věd Radomír Pánek připomenul, že studenti v listopadu 1939 projevili odvahu postavit se nacistickému režimu a mnozí za to zaplatili životem. „Svoboda přestane existovat, pokud ji přestaneme chránit a hájit,“ sdělil a vyzdvihl význam vysokých škol. „Jen tam, kde lidi mluví spolu, má demokracie šanci. Odkaz 17. listopadu vyzývá, abychom kriticky přemýšleli, pochybovali a hledali řešení v dialogu,“ podotkl.
Univerzity musí zůstat místem, kde se bude chránit svoboda, zdůraznila Králíčková
Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková vyzdvihla Opletala jako symbol statečnosti a lidské důstojnosti a zmínila také tragickou střelbu na Filozofické fakultě, při níž 21. prosince 2023 zemřelo čtrnáct studentů a pedagogů. „Naše nedávná zkušenost z prosince 2023 nám ukázala, jak křehké je lidské společenství, ale také jakou sílu máme, když stojíme při sobě,“ zdůraznila. Univerzity podle ní musí zůstat místem, kde se bude svobodně myslet a kde se bude svoboda chránit.
Po pietě u Hlávkovy koleje vyrazil průvod desítek převážně mladých lidí k pamětní desce Jana Opletala v Žitné ulici. Před položením věnců v Žitné promluvil rektor Univerzity obrany Jan Farlík. Bojovat za demokracii a svobodu lze podle něj vícero způsoby. Na začátku je vždy dobré zvolit ty mírumilovné. Případ studenta Jana Opletala ale podle něj ukazuje, že ne všechny režimy lze přesvědčit mírumilovnou formou. To se podle něj týká zejména nacistického a komunistického.
„V současné době ale dochází k dalším událostem a já pevně věřím, že to neskončí tak, že bychom museli nejen vyjít do ulic a mírumilovnou formou demonstrovat, ale že nedojde k něčemu horšímu, kdy bychom my vojáci museli bránit svobodu se zbraní v ruce,“ uzavřel Farlík.
U pamětní desky Jana Opletala promluvili také studenti ze Slovenska. Místopředsedkyně Studentské rady vysokých škol Sofia Šillerová podotkla, že v dnešní době čelí studenti výzvám, které jsou podle ní možná tiché a nenápadné, ale o to nebezpečnější. „Do společnosti se vrací polarizace, extremistické názory a nedůvěra. Jak rychle se dokáže změnit jeden komentář na konflikt, jedna nepravda na strach, jedno slovo na zbraň. Nenechme nikoho, aby nám říkal, že se k věcem nemáme vyjadřovat, že jsme příliš mladí nebo že nemáme dost zkušeností,“ vyzvala Šillerová.
