Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání


17. 11. 2025Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Řečníci při pietním shromáždění u Hlávkovy koleje v Praze vyzdvihovali význam vzdělání, přičemž poukazovali na to, že vzdělaní lidé nepodléhají dezinformacím a jsou schopni kritického myšlení i vedení dialogu. Akce se zúčastnil i předseda hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, jenž před novináři mluvil o tom, že se v tuzemsku podle něj omezuje svoboda.

Lidé si u Hlávkovy koleje připomněli tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala. Uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a umučené a popravené studenty si připomněli zástupci akademické obce, nynějších studentů i politici.

Okamura před zástupci médií tvrdil, že za aktuálně končící vlády ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 přestávalo být Česko svobodné a lidé nemohou říkat, co si myslí. „Svoboda je klíčový aspekt společnosti, abychom mohli svobodně volit, svobodně mluvit, abychom se nebáli, že za tyto názory bude hrozit postih od vládnoucího establishmentu,“ sdělil.

4 minuty
Tomio Okamura (SPD) k památce 17. listopadu
Zdroj: ČT24

Pod současným vedením podle Okamury začali být lidé vyhazováni z práce za názory. „Lidé se bojí mluvit a mají autocenzuru, tak to je jeden z příkladů, jak jsou omezována práva,“ myslí si šéf SPD.

Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě
Prezident Petr Pavel pokládá květiny u památníku na Národní třídě

„Svět, kde se nebojí studenti ozvat, je světem, který má naději“

Na pietní akci vystoupila také prezidentka Evropské studentské unie Lana Parová. „Dnes (v pondělí) se scházíme v Praze. Ve městě, jehož ulice si pamatují odvahu, jehož univerzity si pamatují oběti a jehož obyvatelé si pamatují cenu svobody. Na tento mezinárodní den studentů oslavujeme sílu, kreativitu a odolnost studentů po celém světě. Ale především se scházíme, abychom si připomněli, proč tento den existuje a proč nesmí být nikdy zapomenut,“ zdůraznila.

Parová také řekla, že jsou to vždy studenti, kteří se vzbouří. Zmínila nynější situaci v Maďarsku, Srbsku a v Gruzii. „Svět, kde se nebojí studenti ozvat, je světem, který má naději,“ je přesvědčená.

On-line přenos

36 let svobody

  • 12:30

    „Zapálím svíčku nejen za statečné z roku 1989, ale i za oběti násilí na naší univerzitě, za všechny mladé lidi, jejichž životy zničila válka, fanatismus nebo nenávist a také za vás studenty a vaši budoucnost,“ řekla v projevu na pietním aku na pražském Vyšehradě rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

    Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková hovoří na pietním aktu Univerzity Karlovy k výročí 17. listopadu 1939 a 1989
    Zdroj: ČTK/Vít Šimánek
  • 12:09

    Den boje za svobodu a demokracii si lidé připomínají také například na pražském Vyšehradě. Zdejší akci pořádá Univerzita Karlova.

  • 11:46

    Po pietě u Hlávkovy koleje vyrazil průvod desítek lidí k pamětní desce Jana Opletala v Žitné ulici. Před položením věnců tam promluvil rektor Univerzity obrany Jan Farlík. Bojovat za demokracii a svobodu lze podle něj vícero způsoby. Na začátku je vždy dobré zvolit ty mírumilovné, dodal.

Zobrazit další příspěvky

Předseda Akademie věd Radomír Pánek připomenul, že studenti v listopadu 1939 projevili odvahu postavit se nacistickému režimu a mnozí za to zaplatili životem. „Svoboda přestane existovat, pokud ji přestaneme chránit a hájit,“ sdělil a vyzdvihl význam vysokých škol. „Jen tam, kde lidi mluví spolu, má demokracie šanci. Odkaz 17. listopadu vyzývá, abychom kriticky přemýšleli, pochybovali a hledali řešení v dialogu,“ podotkl.

Univerzity musí zůstat místem, kde se bude chránit svoboda, zdůraznila Králíčková

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková vyzdvihla Opletala jako symbol statečnosti a lidské důstojnosti a zmínila také tragickou střelbu na Filozofické fakultě, při níž 21. prosince 2023 zemřelo čtrnáct studentů a pedagogů. „Naše nedávná zkušenost z prosince 2023 nám ukázala, jak křehké je lidské společenství, ale také jakou sílu máme, když stojíme při sobě,“ zdůraznila. Univerzity podle ní musí zůstat místem, kde se bude svobodně myslet a kde se bude svoboda chránit.

Po pietě u Hlávkovy koleje vyrazil průvod desítek převážně mladých lidí k pamětní desce Jana Opletala v Žitné ulici. Před položením věnců v Žitné promluvil rektor Univerzity obrany Jan Farlík. Bojovat za demokracii a svobodu lze podle něj vícero způsoby. Na začátku je vždy dobré zvolit ty mírumilovné. Případ studenta Jana Opletala ale podle něj ukazuje, že ne všechny režimy lze přesvědčit mírumilovnou formou. To se podle něj týká zejména nacistického a komunistického.

GALERIE
Lidé napříč zemí si připomínají památku 17. listopadu

„V současné době ale dochází k dalším událostem a já pevně věřím, že to neskončí tak, že bychom museli nejen vyjít do ulic a mírumilovnou formou demonstrovat, ale že nedojde k něčemu horšímu, kdy bychom my vojáci museli bránit svobodu se zbraní v ruce,“ uzavřel Farlík.

U pamětní desky Jana Opletala promluvili také studenti ze Slovenska. Místopředsedkyně Studentské rady vysokých škol Sofia Šillerová podotkla, že v dnešní době čelí studenti výzvám, které jsou podle ní možná tiché a nenápadné, ale o to nebezpečnější. „Do společnosti se vrací polarizace, extremistické názory a nedůvěra. Jak rychle se dokáže změnit jeden komentář na konflikt, jedna nepravda na strach, jedno slovo na zbraň. Nenechme nikoho, aby nám říkal, že se k věcem nemáme vyjadřovat, že jsme příliš mladí nebo že nemáme dost zkušeností,“ vyzvala Šillerová.

„Třicet šest let svobody“. Česko si připomíná události 17. listopadu
Korzo Národní, které připomíná 36. výročí sametové revoluce

Výběr redakce

Týden bude chladný, meteorologové varují před náledím

Týden bude chladný, meteorologové varují před náledím

09:01Aktualizovánopřed 2 mminutami
Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

12:01Aktualizovánopřed 12 mminutami
„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

Minutu po minutě„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

06:51Aktualizovánopřed 15 mminutami
Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

10:19Aktualizovánopřed 17 mminutami
Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání

Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání

11:39Aktualizovánopřed 34 mminutami
Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

10:56Aktualizovánopřed 36 mminutami
Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný

Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný

před 2 hhodinami
Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

09:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Týden bude chladný, meteorologové varují před náledím

Česko má před sebou chladný týden. Nejvyšší teploty mají být většinou pouze kolem pěti stupňů Celsia. V noci má mrznout, meteorologové proto varovali před tvorbou náledí, následně vydali i příslušnou výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Na horách bude sněžit, sníh nebo smíšené srážky se ale mohou objevit i v nižších polohách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
09:01Aktualizovánopřed 2 mminutami

Minutu po minutě„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

Po celém Česku si lidé od rána připomínají sametovou revoluci, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety, dne 17. listopadu 1989, ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.
06:51Aktualizovánopřed 15 mminutami

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

V případě, že by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl v pondělí na Národní třídě Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí jako vítěz voleb nabídlo na post předsedy vlády jiného kandidáta. Pokud by šéf ANO v okamžiku jmenování premiérem vlastnil holding Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů. Na vyřešení by pak měl třicet dní. Babiš se zatím k výroku hlavy státu nevyjádřil.
10:19Aktualizovánopřed 17 mminutami

Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání

Řečníci při pietním shromáždění u Hlávkovy koleje v Praze vyzdvihovali význam vzdělání, přičemž poukazovali na to, že vzdělaní lidé nepodléhají dezinformacím a jsou schopni kritického myšlení i vedení dialogu. Akce se zúčastnil i předseda hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, jenž před novináři mluvil o tom, že se v tuzemsku podle něj omezuje svoboda.
11:39Aktualizovánopřed 34 mminutami

Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

Sametovou revoluci si připomínají i politici, kteří již od rána přicházeli na Národní třídu. Prezident Petr Pavel na místě zdůraznil, že svoboda bez odpovědnosti nedává smysl. Zášť a zloba podle něho bohužel nepominuly ani 36 let po listopadu 1989. Na Národní třídu dorazily třeba i špičky hnutí ANO v čele se šéfem hnutí Andrejem Babišem, premiér v demisi Petr Fiala (ODS) či zástupci STAN, KDU-ČSL nebo Pirátů.
10:56Aktualizovánopřed 36 mminutami

Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný

Vládní strategie počítá s cílem, aby v Česku do konce dekády vzrostl výkon větrných elektráren na jeden a půl gigawattu. Za pět let by se tak měl oproti současnosti zpětinásobit. Vznikající kabinet to ale nepovažuje za reálné. Podle zástupců oboru je ovšem řada projektů v přípravě a cíli se pořád ještě lze alespoň přiblížit.
před 2 hhodinami

Povinné menstruační potřeby některé školy nabízí už od září, jinde mají obavy

Nejasné ceny od dodavatelů nebo obavy ze znečištěných toalet teď řeší ředitelé některých škol, které se připravují na novou povinnost zajistit na toaletách od ledna 2026 základní menstruační potřeby. Část škol novinku nicméně zavedla už od září. Peníze navíc na to nedostaly, někde ale pomohlo město nebo sponzoři.
před 3 hhodinami

Pánek a Mlynář debatovali o „ukradené revoluci“ a změnách ve společnosti

Česko si připomíná události 17. listopadu. Podle manažera, bývalého politika a novináře Vladimíra Mlynáře se tuzemská společnost dostala do „úplně jiné kvality“, zmínil vznik svobodné společnosti či mírové rozdělení státu. Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek zas ocenil reakci společnosti na začátek ruské agrese na Ukrajině. V nedělním Duelu ČT24 moderovaném Martinem Řezníčkem ovšem vytkli nevíru v budoucnost či slabou regulaci v 90. letech.
před 4 hhodinami
Načítání...