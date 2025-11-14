Oslavy 17. listopadu: města zaplní piety i kulturní akce

V pondělí 17. listopadu si připomínáme šestatřicet let od sametové revoluce a šestaosmdesát let od uzavření českých vysokých škol nacisty. Na oslavu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva se koná řada akcí po celé zemi. K tradičním pietním aktům, kulturním akcím a demonstracím se přidají i debaty, audiovizuální instalace nebo filmové projekce.
Státní svátek začne tradičně shromážděním před Hlávkovou kolejí v Praze, kde zazní husitský chorál a česká hymna. Poté bude následovat pieta u pamětních desek v Žitné ulici. Studenti Univerzity Karlovy připravili tradiční akci Svobodný listopad, která se uskuteční na Vyšehradě. Návštěvníci se mohou těšit na debatu s akademiky nebo hudební vystoupení.
Hlavní připomínkové akce se odehrají na pražské Národní třídě, kde spolek Díky, že můžem pořádá Korzo Národní. Program zahrnuje sametový brunch, tematické debaty a čtení, koncerty, výstavy a rozhovory s aktivisty či historiky. Na své si přijdou i rodiny s dětmi – zapojit se mohou třeba do výtvarného workshopu.
Z balkonu paláce Metro pak v symbolických 17:11 zazpívá Jan Cina Modlitbu pro Martu. Předcházet tomu bude interaktivní audiovizuální instalace na fasádě budovy s názvem Co dokáže slovo?
Satirický karnevalový průvod, který povede z pražské Kampy přes Národní třídu do Kampusu Hybernská, upozorní odpoledne na problémy současné české společnosti. Na Václavském náměstí se také bude konat Koncert pro budoucnost, kde vystoupí desítky hudebníků a řečníků. Večer program završí Ceny Paměti národa v Národním divadle, kde budou oceněni například politický vězeň Jaroslav Vrbenský nebo dobrovolnice Nadija Kalinčenkova. Přímý přenos odvysílá Česká televize.
Demonstrace i kulturní akce
Spolek Milion chvilek pro demokracii pořádá odpoledne na Staroměstském náměstí demonstraci v reakci na probíhající jednání o nové vládě. Cílem shromáždění je vyzvat k transparentnosti, odpovědnosti politiků a ochraně demokratických hodnot v Česku. Spolek ve spolupráci s producenty filmu Pan Nikdo proti Putinovi pak také připravil projekce v desítkách měst.
17. listopadu se návštěvníkům otevřou i některé běžně nepřístupné instituce. Například Hrzánský a Lichtenštejnský palác. Objekty Národního muzea nebo stálé expozice Národní galerie Praha budou mít vstup zdarma.
Politici si připomenou výročí v Praze
Řada politiků včetně prezidenta Petra Pavla a předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) uctí 17. listopad tradičně u památníku na Národní třídě. Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) také bude obědvat s disidenty a osobnostmi listopadových dnů v Mánesu. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se zúčastní piet u Hlávkovy koleje a v ruzyňských kasárnách.
Nejen Praha se zaplní akcemi
Listopadové události si lidé připomenou i v dalších městech. Plzeň pořádá celodenní festival Reflexe svobody s videoworkshopy, veřejným čtením nebo slam poetry. Památník Tomáše Bati ve Zlíně se zbarví od 17:11 do české trikolory. Ostrava bude hostit přednášky nebo slavnostní svíčkový průvod v rámci akce Cesta za světlem. Oslavy nabídne i Brněnský sedmnáctý, který organizují studenti všech šesti univerzit a vysokých škol v Brně.
Hradec Králové pořádá řadu akcí včetně průvodu i happeningu před divadlem. V Lešeticích u Příbrami se mohou zájemci zúčastnit komentované prohlídky v areálu bývalého pracovního tábora nebo navštívit tematickou výstavu.
