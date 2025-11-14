Během svátečního 17. listopadu budou obchody otevřené


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé si 17. listopadu budou moci nakoupit i ve větších obchodech. I když provozovny nad dvě stě metrů čtverečních musí ze zákona zůstat během některých státních svátků zavřené, tak Den boje za svobodu a demokracii mezi ně nepatří.

Podle zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, mohou mít prodejny nad dvě stě metrů čtverečních otevřeno během Velkého pátku, 1. května, 5. a 6. července a právě 17. listopadu.

Provozovny naopak musí mít zavřeno během 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12 hodin a následně jsou obchody zavřené 25. a 26. prosince.

Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce, která může za nedodržování udělit pokutu do výše až jednoho milionu korun. Kromě obchodů musí být v tyto dny zavřené rovněž bazary, zastavárny či výkupny odpadu.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny svátky. Podnikatelské svazy naopak zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují.

Výběr redakce

Během svátečního 17. listopadu budou obchody otevřené

Během svátečního 17. listopadu budou obchody otevřené

před 33 mminutami
Po ruském útoku na Kyjev jsou zřejmě tři mrtví, tvrdí Klyčko

Po ruském útoku na Kyjev jsou zřejmě tři mrtví, tvrdí Klyčko

05:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael nechce připustit turecké ozbrojené síly v Gaze

Izrael nechce připustit turecké ozbrojené síly v Gaze

před 2 hhodinami
Objem hypoték v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy korun

Objem hypoték v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy korun

před 2 hhodinami
Budoucí vláda chce, aby obce odváděly zisky z radarů. Samosprávy s tím nesouhlasí

Budoucí vláda chce, aby obce odváděly zisky z radarů. Samosprávy s tím nesouhlasí

před 2 hhodinami
Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům

Hegseth oznámil zahájení operace proti narkoteroristům

před 8 hhodinami
Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

před 8 hhodinami
Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Během svátečního 17. listopadu budou obchody otevřené

Lidé si 17. listopadu budou moci nakoupit i ve větších obchodech. I když provozovny nad dvě stě metrů čtverečních musí ze zákona zůstat během některých státních svátků zavřené, tak Den boje za svobodu a demokracii mezi ně nepatří.
před 33 mminutami

Objem hypoték v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v říjnu hypotéky za 38,8 miliardy korun, což je proti září nárůst o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly o procento na 29,4 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,48 procenta ze zářijových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
před 2 hhodinami

Budoucí vláda chce, aby obce odváděly zisky z radarů. Samosprávy s tím nesouhlasí

Blíží se možný výpadek v příjmech měst a obcí. Pravděpodobná budoucí vláda v návrhu programového prohlášení počítá s tím, že peníze, které samosprávy do své kasy vybírají na pokutách z radarů, přenese na stát. Oslovení starostové s takovým krokem nesouhlasí, obcím by podle nich vypadly příjmy. Kritici také upozorňují na to, že se v řadě případů přestane rychlost měřit.
před 2 hhodinami

Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně předtím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl novinářům ve čtvrtek večer po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích. Lídři stran také uvedli, že neplánují upravovat své programové prohlášení podle požadavků prezidenta.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Českou cenu za architekturu získal dětský hospic Dům pro Julii

Českou cenu za architekturu letos získal dětský hospic Dům pro Julii. Jeho autory jsou Tomáš Págo, Milan Joja a Karel Kubza z ateliéru Čtyřstěn architekti a krajinářský architekt Marek Holán. Vítěze ve čtvrtek vyhlásili zástupci České komory architektů, která soutěž pořádá. Společně s hlavním vítězem porota ocenila i pět realizací titulem Finalista a další dvě Cenou Aleny Šrámkové a čestným uznáním. Šest projektů získalo cenu partnerů.
před 9 hhodinami

Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve čtvrtek. V chovu je přes dva tisíce kusů šestitýdenních kachen. Kdy se začne s likvidací zbývající drůbeže, zatím není jasné, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Na řadě stanic v Česku padaly teplotní rekordy

Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to ve čtvrtek večer uvedl na sociální síti.
před 11 hhodinami

Břeclavský soud rehabilitoval rakouského rybáře zastřeleného za komunismu

Břeclavský soud po téměř sedmdesáti letech rehabilitoval rakouského rybáře Karla Benedika. V srpnu 1956 spolu s Walterem Wawrou rybařili u soutoku Kyjovky a Dyje a o šedesát metrů překročili hranici. Českoslovenští pohraničníci je oba zastřelili. Komunisté jejich smrt rodinám tajili až do sametové revoluce. Wawru soud rehabilitoval loni.
před 12 hhodinami
Načítání...