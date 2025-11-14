Během svátečního 17. listopadu budou obchody otevřené

Lidé si 17. listopadu budou moci nakoupit i ve větších obchodech. I když provozovny nad dvě stě metrů čtverečních musí ze zákona zůstat během některých státních svátků zavřené, tak Den boje za svobodu a demokracii mezi ně nepatří.
Podle zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, mohou mít prodejny nad dvě stě metrů čtverečních otevřeno během Velkého pátku, 1. května, 5. a 6. července a právě 17. listopadu.
Provozovny naopak musí mít zavřeno během 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12 hodin a následně jsou obchody zavřené 25. a 26. prosince.
Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce, která může za nedodržování udělit pokutu do výše až jednoho milionu korun. Kromě obchodů musí být v tyto dny zavřené rovněž bazary, zastavárny či výkupny odpadu.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny svátky. Podnikatelské svazy naopak zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují.