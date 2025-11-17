„Česko není na prodej.“ Demonstrace míří proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů


17. 11. 2025

Na pražském Staroměstském náměstí se odpoledne sešli lidé na demonstraci spolku Milion chvilek proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů. Krátce po začátku protestu prostor výrazně naplnili. Mnozí demonstrující drželi vlajky České republiky, Evropské unie, Ukrajiny i Severoatlantické aliance. Pořadatelé chtějí na akci nazvané Česko není na prodej protestovat proti vznikající vládě, která je podle nich postavená na mafiánském principu.

Už před začátkem demonstrace promítali video o Milionu chvilek. Při ukázce předvolebního spotu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) z roku 2021 se ozval hlasitý pískot.

Do čela spolku Milion chvilek pro demokracii se po pěti letech vrátil jeden z jeho zakladatelů Mikuláš Minář, vystřídal Lukáše Hilperta. Společně pondělní demonstraci, na kterou dohlíží antikonfliktní policejní tým, zahájili.

Řada lidí má v ruce transparenty proti Babišovi, ale i například předsedovi SPD Tomiu Okamurovi či Filipu Turkovi (za Motoristy), o kterém se mluví jako o možném ministru zahraničí. Některé z cedulí jsou pochvalné k prezidentovi Petru Pavlovi, zmínku o něm lidé na začátku protestu ocenili potleskem a voláním „Ať žije Pavel“.

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta
Prezident Petr Pavel 17. listopadu na Národní třídě

Na dalších transparentech jsou například nápisy „Babišovy koblihy ještě draze zaplatíme“, „Nechceme proruské kolaboranty v čele státu“ nebo „Čarodějovi z Agrofertu a jeho kumpánům je milejší hrabání než obrana národa před zlem z Ruska“.

Podle organizátorů na akci vystoupí mimo jiné ekonom a ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, biolog a teolog Marek Orko Vácha, filozof Daniel Kroupa, herečka Eva Holubová, písničkář Jaroslav Hutka a zpěvačka Bára Poláková.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů nazvaná Česko není na prodej, Staroměstské náměstí, Praha.
Zdroj: ČTK/Michal Kamaryt

U končící vlády aktivisté mlčeli, vytýká Havlíček

Místopředseda ANO Karel Havlíček před několika dny na webu Seznam Zpráv chystanou akci kritizoval s tím, že při korupční kauze Dozimetr nebo případu darování bitcoinů, který stál funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (tehdy ODS), aktivisté mlčeli. „Na mafiánském principu fungovala vláda Dozimetrů, kampeliček, bitcoinů… a aktivisté typu Milionu chvilek mlčeli jak ryby. I proto prohráli volby. A to je štve, nic jiného za tím není,“ řekl Havlíček. Dodal ale, že právo demonstrovat má každý a je dobře, že je doba, kdy je to běžné.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené Babišem. Spolek pořádal demonstrace, při nichž Babiše kritizoval mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. V červnu 2019 největší demonstrace Milionu chvilek zaplnila pražskou Letenskou pláň.

