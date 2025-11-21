Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů

Koaliční rada by měla v úterý definitivně odsouhlasit nominace na ministry. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nevyloučil možné změny u návrhů koaličních partnerů. Dodal, že kompletní podklady zatím nemá. Hnutí SPD už podle svého předsedy oficiální nominace odeslalo.
Poprvé byl Andrej Babiš jmenován premiérem v prosinci, podruhé v červnu. Podle prezidenta se může do sálu Pražského hradu, kde jmenování probíhá, znovu vrátit do týdne poté, co lidem vysvětlí, jak vyřeší svůj střet zájmů.
O tom, kdo další by vedle něj usedl ve vládě, už politici jednají několik týdnů. SPD, které má vést zemědělství, dopravu a obranu, další debatu nad svými kandidáty neočekává.
„Za SPD jsou jména daná dlouhodobě, koaliční partneři s tím souhlasili,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala s tím, že je Babiš bude nejprve prezentovat prezidentu Petru Pavlovi.
Motoristé trvají na Turkovi coby ministru zahraničí
Na vládní posty navrhuje SPD nestraníky. Naopak Motoristé chtějí přímou účast v kabinetu, obsadit mají čtyři křesla. Právě o nominacích mluvil předseda strany už i s prezidentem Pavlem. Kritice totiž čelí kandidát na post ministra zahraničí Filip Turek.
Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný odmítl jména komentovat, strana však navrhuje čtyři kandidáty. „Pan Turek je od samého začátku naším nominantem na vládní pozici,“ poznamenal však.
ANO navrhuje „známá jména“
Vítěz voleb, hnutí ANO, má o nominacích jasno, obsadí osm resortů. Vrátit by se mohla známá jména – na zdravotnictví Adam Vojtěch, na školství Robert Plaga a průmysl Karel Havlíček.
Hnutí ANO má obsadit také ministerstvo financí. Možnou kandidátkou na šéfku resortu je Alena Schillerová, která už úřad řídila.
Obsazení ve sněmovně
Rozdělené jsou už i posty ve sněmovně, neobsazené ale zůstává například jedno z místopředsednických křesel. Připadnout by mělo Starostům.
První obsazení místopředsednické pozice politikem mimo vznikající koalici se neobešlo bez sporů – až ve druhém kole poslanci zvolili Jana Skopečka z ODS. Krátce poté strany končící vlády oznámily záměr iniciovat mimořádnou schůzi ke střetu zájmů. Už tehdy někteří avizovali, že pro další dohody ve sněmovně to může znamenat problém.
„Velmi těžko se vysvětluje osmdesáti členům poslaneckého klubu, že mají někoho volit, když to vnímají jako možné naschvály, takže určitě to situaci zkomplikovat může,“ poznamenala minulý pátek předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
O postupu chce hnutí jednat těsně před volbou. Podle šéfa poslanců SPD v jejich klubu vůle volit ministra vnitra v demisi Víta Rakušana (STAN) není. A podobné je to také u Motoristů, podle Šťastného se k této věci staví členové jeho strany negativně.
„Máme v opozici 92, tak nemůžu garantovat, že budu zvolen. To záleží na nich, na jejich svobodném rozhodnutí. Já jim dám svou nabídku, jako člověk, který má zkušenost s poslaneckou prací, jako člověk, co umí řídit,“ řekl Rakušan.
„Respektujeme právo STANu na zastoupení ve vedení poslanecké sněmovny. A Vít Rakušan bude jistě důstojným představitelem vedení sněmovny,“ míní ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
Funkce ministra je s tou ve vedení dolní komory neslučitelná. Volba se proto odehraje až ve chvíli, kdy současná vláda skončí, a nastoupí nový kabinet, pravděpodobně v čele s Andrejem Babišem.
Průzkum: Většina by vydala Babiše a Okamuru ke stíhání
Sněmovnu čeká také rozhodnutí, zda vydat dva stranické předsedy nově vzniklé koalice k trestnímu stíhání. V průzkumu agentury NMS po Český rozhlas většina respondentů odpověděla, že by vyhověla žádosti vyšetřovatelů a zbavila Andreje Babiše imunity v dotační kauze Čapí hnízdo. Opačný názor vyslovilo třicet procent dotázaných.
U Tomia Okamury (SPD) je to podobné. Pětapadesát procent oslovených by ho vydalo ke stíhání v případu loňských plakátů, aby mohl o jeho vině nebo nevině rozhodnout soud. Přibližně třetina respondentů je proti.
Obecně z průzkumu vyplynulo, že většina dotázaných by imunitu omezila. Čtyřiačtyřicet procent jen na politikou činnost a čtyřicet procent by ji zrušilo úplně. Pro zachování současného stavu se vyslovil jen každý devátý oslovený.
Samotné poslance tedy hlasování o vydání obou politiků teprve čeká a z ANO, SPD a Motoristů spíš zaznívá, že žádosti soudů zamítnou. Znovu se sněmovna sejde příští týden ve středu.
Do pátku pak Andrej Babiš slibuje předat nebo poslat prezidentovi seznam ministerských nominací. Následující dva týdny, tedy zhruba do poloviny prosince, plánuje hlava státu vést s jednotlivými adepty konzultace.
„Bývá to v těch posledních jmenováních vlád jakýmsi nepsaným pravidlem, což samozřejmě respektujeme, takže poté už je to jen otázka technická. Já se domnívám, že je šance, že kolem patnáctého, šestnáctého by vláda mohla být jmenována,“ uzavřel Havlíček (ANO).
- Domácí
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- Vláda
- Ministr
- Sněmovna
- Andrej Babiš
- ANO
- SPD
- Motoristé
- Radim Fiala
- Petr Pavel
- Filip Turek
- Boris Šťastný
- Adam Vojtěch
- Robert Plaga
- Alena Schillerová
- STAN
- Vít Rakušan
- Jan Skopeček
- ODS
- Martin Kupka
- Taťána Malá
- Čapí hnízdo
- Trestní stíhání
- Průzkum
- Tomio Okamura
- Karel Havlíček
- Výběr redakce
- Výběr