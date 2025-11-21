Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
6 minut
Události: Možné složení budoucí vlády
Zdroj: ČT24

Koaliční rada by měla v úterý definitivně odsouhlasit nominace na ministry. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nevyloučil možné změny u návrhů koaličních partnerů. Dodal, že kompletní podklady zatím nemá. Hnutí SPD už podle svého předsedy oficiální nominace odeslalo.

Poprvé byl Andrej Babiš jmenován premiérem v prosinci, podruhé v červnu. Podle prezidenta se může do sálu Pražského hradu, kde jmenování probíhá, znovu vrátit do týdne poté, co lidem vysvětlí, jak vyřeší svůj střet zájmů.

O tom, kdo další by vedle něj usedl ve vládě, už politici jednají několik týdnů. SPD, které má vést zemědělství, dopravu a obranu, další debatu nad svými kandidáty neočekává.

„Za SPD jsou jména daná dlouhodobě, koaliční partneři s tím souhlasili,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala s tím, že je Babiš bude nejprve prezentovat prezidentu Petru Pavlovi.

ANO, SPD a Motoristé podepsali návrh na zmrazení platů politiků
Tomio Okamura (SPD), Karel Havlíček, Alena Schillerová a Andrej Babiš (všichni ANO)

Motoristé trvají na Turkovi coby ministru zahraničí

Na vládní posty navrhuje SPD nestraníky. Naopak Motoristé chtějí přímou účast v kabinetu, obsadit mají čtyři křesla. Právě o nominacích mluvil předseda strany už i s prezidentem Pavlem. Kritice totiž čelí kandidát na post ministra zahraničí Filip Turek.

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný odmítl jména komentovat, strana však navrhuje čtyři kandidáty. „Pan Turek je od samého začátku naším nominantem na vládní pozici,“ poznamenal však.

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích
Předseda Motoristů Petr Macinka a prezident Petr Pavel

ANO navrhuje „známá jména“

Vítěz voleb, hnutí ANO, má o nominacích jasno, obsadí osm resortů. Vrátit by se mohla známá jména – na zdravotnictví Adam Vojtěch, na školství Robert Plaga a průmysl Karel Havlíček.

Hnutí ANO má obsadit také ministerstvo financí. Možnou kandidátkou na šéfku resortu je Alena Schillerová, která už úřad řídila. 

Schillerové chybí v návrhu rozpočtu skoro sto miliard
Vedení hnutí ANO na brífinku po jednání rozpočtového výboru

Obsazení ve sněmovně

Rozdělené jsou už i posty ve sněmovně, neobsazené ale zůstává například jedno z místopředsednických křesel. Připadnout by mělo Starostům. 

První obsazení místopředsednické pozice politikem mimo vznikající koalici se neobešlo bez sporů – až ve druhém kole poslanci zvolili Jana Skopečka z ODS. Krátce poté strany končící vlády oznámily záměr iniciovat mimořádnou schůzi ke střetu zájmů. Už tehdy někteří avizovali, že pro další dohody ve sněmovně to může znamenat problém.

17 minut
90′ ČT24: Seznam budoucích ministrů hotov?
Zdroj: ČT24

„Velmi těžko se vysvětluje osmdesáti členům poslaneckého klubu, že mají někoho volit, když to vnímají jako možné naschvály, takže určitě to situaci zkomplikovat může,“ poznamenala minulý pátek předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.

O postupu chce hnutí jednat těsně před volbou. Podle šéfa poslanců SPD v jejich klubu vůle volit ministra vnitra v demisi Víta Rakušana (STAN) není. A podobné je to také u Motoristů, podle Šťastného se k této věci staví členové jeho strany negativně.

Skopeček byl zvolen místopředsedou sněmovny
Schůze Poslanecké sněmovny (14. 11. 2025)

„Máme v opozici 92, tak nemůžu garantovat, že budu zvolen. To záleží na nich, na jejich svobodném rozhodnutí. Já jim dám svou nabídku, jako člověk, který má zkušenost s poslaneckou prací, jako člověk, co umí řídit,“ řekl Rakušan. 

„Respektujeme právo STANu na zastoupení ve vedení poslanecké sněmovny. A Vít Rakušan bude jistě důstojným představitelem vedení sněmovny,“ míní ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). 

Funkce ministra je s tou ve vedení dolní komory neslučitelná. Volba se proto odehraje až ve chvíli, kdy současná vláda skončí, a nastoupí nový kabinet, pravděpodobně v čele s Andrejem Babišem.

Průzkum: Většina by vydala Babiše a Okamuru ke stíhání

Sněmovnu čeká také rozhodnutí, zda vydat dva stranické předsedy nově vzniklé koalice k trestnímu stíhání. V průzkumu agentury NMS po Český rozhlas většina respondentů odpověděla, že by vyhověla žádosti vyšetřovatelů a zbavila Andreje Babiše imunity v dotační kauze Čapí hnízdo. Opačný názor vyslovilo třicet procent dotázaných. 

U Tomia Okamury (SPD) je to podobné. Pětapadesát procent oslovených by ho vydalo ke stíhání v případu loňských plakátů, aby mohl o jeho vině nebo nevině rozhodnout soud. Přibližně třetina respondentů je proti.

Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích
Hosté Událostí, komentářů debatovali o ústavních pravomocích prezidenta

Obecně z průzkumu vyplynulo, že většina dotázaných by imunitu omezila. Čtyřiačtyřicet procent jen na politikou činnost a čtyřicet procent by ji zrušilo úplně. Pro zachování současného stavu se vyslovil jen každý devátý oslovený. 

Samotné poslance tedy hlasování o vydání obou politiků teprve čeká a z ANO, SPD a Motoristů spíš zaznívá, že žádosti soudů zamítnou. Znovu se sněmovna sejde příští týden ve středu.

Do pátku pak Andrej Babiš slibuje předat nebo poslat prezidentovi seznam ministerských nominací. Následující dva týdny, tedy zhruba do poloviny prosince, plánuje hlava státu vést s jednotlivými adepty konzultace.

„Bývá to v těch posledních jmenováních vlád jakýmsi nepsaným pravidlem, což samozřejmě respektujeme, takže poté už je to jen otázka technická. Já se domnívám, že je šance, že kolem patnáctého, šestnáctého by vláda mohla být jmenována,“ uzavřel Havlíček (ANO).

Výběr redakce

Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

před 44 mminutami
Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

před 1 hhodinou
Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic

Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic

před 1 hhodinou
Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů

Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů

před 1 hhodinou
Britský politik dostal 10,5 roku vězení. Bral úplatky za projevy ve prospěch Ruska

Britský politik dostal 10,5 roku vězení. Bral úplatky za projevy ve prospěch Ruska

před 4 hhodinami
Dle Trumpa lze chování skupiny demokratů trestat smrtí

Dle Trumpa lze chování skupiny demokratů trestat smrtí

před 4 hhodinami
Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli novele ústavy

12:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení

Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení

Pravoslavná církev v Čechách požádala ministerstvo kultury o prodloužení lhůty na uhrazení dluhů vůči státu i vlastním zaměstnancům, informovala mluvčí Ivana Awwadová. Resort v říjnu vyzval církev, aby nejpozději do 24. listopadu situaci vyřešila. Pokud se jí to nepodaří, zahájí správní řízení, které může mít pro církev vážné následky. Duchovní by například přišli o možnost uzavírat církevní sňatky či zachovávat zpovědní tajemství.
před 44 mminutami

Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) v pořadu Interview ČT24 připustila, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury má odpovídat státnímu rozpočtu. Poukázala na to, že vláda v demisi připravila na příští rok řadu projektů a bude na budoucí vládě, aby rozhodla, které z nich mají prioritu. Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že návrh rozpočtu nepokrývá povinné a zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun. Kolářová upozornila, že Národní rozpočtová rada propočítala výhrady nastupující vlády a konstatovala, že v některých položkách rozpočtu – jako jsou důchody nebo ministerstvo zemědělství – nevidí, jak nastupující vláda došla ke konkrétním částkám. Rozhovor s Kovářovou vedl moderátor Daniel Takáč.
před 1 hhodinou

Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic

Odvoz nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic se komplikuje. Německá regionální vláda zatím plánuje odstranit jen desetinu – důvodem jsou neshody ohledně jeho původu. Spor může mít podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) dohru – resort plánuje předat hornofalcké vládě diplomatickou nótu. Německá policie už obvinila dva lidi – řidiče kamionu a jednatele firmy Roth International. Českou stopu policisté i úřady dál prověřují.
před 1 hhodinou

Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů

Koaliční rada by měla v úterý definitivně odsouhlasit nominace na ministry. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nevyloučil možné změny u návrhů koaličních partnerů. Dodal, že kompletní podklady zatím nemá. Hnutí SPD už podle svého předsedy oficiální nominace odeslalo.
před 1 hhodinou

Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení

Čtvrteční případ popálení dvou dětí a ženy při chemických pokusech ve škole v Hradci Králové policie prověřuje pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie to uvedla v pátek, zpřísnila tak původní klasifikaci: ublížení na zdraví z nedbalosti.
před 5 hhodinami

Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku

Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
před 8 hhodinami

Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí

V jihočeských nemocnicích zůstává po čtvrteční srážce vlaků u Zlivi na Českobudějovicku devět lidí. Jeden pacient leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a čtyři na jednotkách intenzivní péče. Řekl to jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Po srážce vlaků záchranáři ošetřili 47 lidí. Příčiny nehody nadále vyšetřuje Drážní inspekce.
před 9 hhodinami

Samoléčbou si pacienti škodí, varují internisté

Pacienti si podle lékařů často sami přidávají či vysazují předepsané léky podle toho, jak se zrovna cítí. Mnozí také nadužívají volně prodejné přípravky nebo je nevhodně kombinují. Podle internistů neužívá podle předpisu například léky na tlak třetina lidí. Většina seniorů prý konzumuje polovinu léčiv zbytečně.
před 10 hhodinami
Načítání...