Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
40 minut
Události, komentáře: Debata o ústavní úpravě jmenování vlády prezidentem
Zdroj: ČT24

Hnutí ANO, SPD a Motoristé jednají o možné budoucí vládě, přibývají však pochybnosti o případné nominaci některých osobností. Výhrady vyjadřuje i prezident republiky Petr Pavel. O tom, jaká je jeho role v procesu vzniku nové vlády z hlediska ústavy, v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali ústavní právník Jan Kysela, někdejší vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a člen senátorského klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík (nestr.).

„Jsem velmi nepříjemně zaskočen a překvapen, jakým způsobem je ta relativně jasná povolební situace zkomplikována celou kauzou Filipa Turka (za Motoristy) a jeho údajných výroků někdy v mládí,“ zmínil Weigl informace zveřejněné Deníkem N, podle kterých Turek opakovaně psal na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky, a jejich vliv na vyjednávání o potenciální budoucí vládě. Kauza se podle něj dotýká výsledků voleb a vytváří dle jeho soudu „nestandardní a nebezpečnou situaci“. Turek obvinění odmítá, své údajné příspěvky označil za manipulace.

Policie řeší údajné výroky Turka jako možné trestné činy
Čestný prezident Motoristů Filip Turek

„Prezident váhá s krokem neústavním, leč tradičním, tedy s tím pověřením (k sestavení vlády), to je novum, ale asi se to dá vysvětlit okolnostmi, jako je střet zájmu (předsedy hnutí ANO Andreje Babiše) a jeho řešení,“ komentoval Weigl skutečnost, že prezident Pavel zatím možného budoucího premiéra Babiše nepověřil sestavením vlády, zatímco předseda hnutí ANO, které získalo nejvíce hlasů v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, slíbil vyřešit svůj možný střet zájmů.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zdroj: ČSÚ, ČT24

Kysela podotýká, že Babiš žádné pověření ani získat nemusí, jelikož se jedná o mimoústavní krok, a nebude mu to bránit v pokračování ve vyjednávání. „Z ústavního hlediska se musí stát, že prezident republiky v jednu chvíli jmenuje nového předsedu vlády,“ dodává.

Pavel: Odpovědnost je na Babišovi, zda půjde kvůli Turkovi do rizika
Prezident Petr Pavel

Lakonické znění ústavy

Co se jmenování členů vlády týká, Balík připomíná znění ústavy, podle které prezident jmenuje vládu na návrh premiéra. „Z mého pohledu, a tak jak chápu ústavní systém naši parlamentní demokracie, je v případě jmenování členů vlády prezident jakýmsi ústavním notářem, který jen potvrzuje, že vše proběhlo podle pravidel,“ říká Balík. Situaci by dle něj zásadně neovlivnila ani skutečnost, že by byl prezident před některým členem vlády varován ze strany tajných služeb, o čemž se, jak poukázala moderátorka Kroužková, spekuluje v případě Turka.

Podle Kysely je ústavní úprava lakonická a záleží na tom, jak je v konkrétních případech vykládána. „V zásadě to může znamenat, že kohokoli předseda vlády navrhne, prezident republiky jmenuje. Nebo to může znamenat, že prezident jmenuje jenom toho, kdo se mu současně líbí. Obě dvě varianty považuji spíše za extrémní, takže se přikláním k hledání nějakého středu,“ sdělil ústavní právník. „Ten střed může být jasná právní překážka, což svého času byl lustrační zákon, teď je to zákon o střetu zájmů. Může to být odsouzení za trestný čin, s čímž souvisí to, že vám zakážou výkon nějaké činnosti, která zahrnuje mimo jiné členství ve vládě,“ dodal.

Vlastnictví Agrofertu je dle veřejnosti pro Babiše překážkou k premiérství
Andrej Babiš

Podle Weigla je ústava lakonická záměrně. „Ústavodárce předpokládal, že lidé, kteří stojí ve vrcholných ústavních institucích, sledují společný zájem a to je blaho té země. A budou postupovat tak, aby ta země měla vládu v co nejkratší době, aby tady nebylo dlouhodobě bezvládí,“ míní bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

Znění této části ústavy by neměnil ani Cyril Svoboda. „Podle mě je tato část ústavy napsána naprosto v pořádku. Je dobře, že tady ten prostor je, protože my nevíme, jaká nastane situace a jaký čas potřebujeme,“ podotkl bývalý ministr zahraničí. „Kategoricky jsem proti tomu, aby se tady řešila otázka nějakých kompetenčních žalob, otázka trestního stíhání, protože jeden z principů je princip svobodného přístupu k funkcím, a není nic snazšího než zahájit trestní stíhání vůči komukoli a tím ho vyloučit z funkce,“ dodal.

Výběr redakce

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

O Tomahawcích musíme dále jednat, řekl Zelenskyj po schůzce s Trumpem

včeraAktualizovánoPrávě teď
Princ Andrew se kvůli obviněním z vazeb na Epsteina vzdal královských titulů

Princ Andrew se kvůli obviněním z vazeb na Epsteina vzdal královských titulů

08:30Aktualizovánopřed 38 mminutami
Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích

Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích

před 44 mminutami
Izrael převzal od Hamásu další tělo rukojmí

Izrael převzal od Hamásu další tělo rukojmí

00:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump nařídil propuštění republikánského kongresmana odsouzeného za podvod

Trump nařídil propuštění republikánského kongresmana odsouzeného za podvod

03:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

07:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

před 2 hhodinami
Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

Armáda USA podnikla v Karibiku úder proti ponorce spojované s drogami

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Praha či Brno řeší tisíce neplacených hrobů

Až u čtvrtiny hrobů v Praze lidé nezaplatili jejich nájemné, potvrdila ČT pražská správa, která se stará o čtyřiatřicet hřbitovů. V Brně eviduje tamní správa stejný problém u každého sedmého hrobu. Důvodem může být úmrtí nájemce, případně ale i ceny za pronájem. Ty na některých hřbitovech rostou.
před 21 mminutami

Ústava je ohledně jmenování členů vlády lakonická záměrně, zaznělo v Událostech, komentářích

Hnutí ANO, SPD a Motoristé jednají o možné budoucí vládě, přibývají však pochybnosti o případné nominaci některých osobností. Výhrady vyjadřuje i prezident republiky Petr Pavel. O tom, jaká je jeho role v procesu vzniku nové vlády z hlediska ústavy, v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou debatovali ústavní právník Jan Kysela, někdejší vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a člen senátorského klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík (nestr.).
před 44 mminutami

Lékaři letos zachytili nejvíc případů borreliózy od roku 1986

Lékaři letos do konce září zachytili nejvíc případů lymeské borreliózy od roku 1986, kdy počty začal sledovat Státní zdravotní ústav (SZÚ). Bylo jich 7994, loni za celý rok zhruba polovina, vyplývá ze statistik SZÚ. Dalších téměř 600 lidí se nakazilo klíšťovou encefalitidou. Lékaři očekávají, že letošní počty mohou na podzim vzrůst ještě až o třetinu. Neléčená borrelióza může vést až k trvalým následkům, zásadní zdravotní potíže způsobuje i klíšťová encefalitida.
07:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nocleženka pro lidi bez domova se chystá na desátou zimu

Na desátou zimní sezonu se chystá kampaň Armády spásy Nocleženka. Ta umožňuje lidem bez domova přečkat mrazivé noci v teple a bezpečí. Během minulých devíti zim dárci nakoupili téměř 240 tisíc poukazů. České televizi to řekla mluvčí Armády spásy Tereza Melišová. Projekt funguje vždy od listopadu do dubna, nocleženku lze ale zakoupit kdykoli.
před 2 hhodinami

Kvůli chybějícím miliardám mají nové dopravní stavby stopku

Kvůli chybějícím zhruba 38 miliardám korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury nepodepisují Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto chvíli smlouvy k novým projektům. Je jich zhruba padesát. Tam, kde se už staví, peníze nechybí a práce pokračují.
před 3 hhodinami

Stoletý autor Nuselského mostu Jan Vítek se dočkal ocenění

Inženýrská komora letos poprové ocenila tři osobnosti, které se zasloužily o rozvoj profese. Mezi nimi Jana Vítka, autora Nuselského mostu, který před měsícem oslavil sté narozeniny. „Měl jsem zájem, aby most nerušil pěkné údolí,“ sdělil ČT24 muž, který se prý sám považuje hlavně za vývojáře.
před 13 hhodinami

Tomahawky by mohly zásadně snížit výkon ruské ekonomiky, míní Kopečný

Pokud by americký prezident Donald Trump dodal Kyjevu pár desítek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, mohlo by to zásadním způsobem snížit výkon ruské ekonomiky, míní vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. „A to tím, že se zničí několik dalších desítek rafinérií v Rusku,“ objasnil v Interview ČT24, které moderoval Daniel Takáč. USA podle Kopečného mají vůli střely Ukrajině poskytnout. Co však trápí nejen Spojené státy, ale i Evropu, je, že v momentě, kdy se konečně naskytne politická vůle, zjistíme, že nevíme, jak danou věc udělat, případně v jakém počtu zbraně dodat, myslí si.
před 14 hhodinami

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Hnutí ANO nechce zvyšovat schodek státního rozpočtu na příští rok, řekl předseda hnutí a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš, očekávanou výši schodku ale neupřesnil. Končící vláda Petra Fialy (ODS) navrhla na příští rok rozpočet s deficitem 286 miliard korun, letos by měl stát hospodařit se schodkem 241 miliard korun.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...