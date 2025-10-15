Podle prezidenta Petra Pavla leží odpovědnost za případné navržení Filipa Turka z Motoristů do vlády na šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Měl by podle něj vyhodnotit, jestli by taková nominace neskončila blamáží, pokud by se prokázala podezření, která se u Turka objevila. Jeho údajné výroky na sociálních sítích zveřejněné v médiích začala řešit policie.
Pavel: Odpovědnost je na Babišovi, zda půjde kvůli Turkovi do rizika
„Já si opravdu myslím, že bude hodně záležet na tom, jak si Andrej Babiš vyhodnotí situaci, jestli vůbec mu stojí za to, aby šel do rizika nějaké velké blamáže, která by mohla stát na konci toho, že se všechny tyto případy potvrdí a ukáže se, že jsou autentické,“ prohlásil prezident.
Zároveň zopakoval, že pokud by se autentičnost Turkových výroků potvrdila, tak by opravdu ve vládě zasednout neměl.
Pavel zároveň neplánuje schůzku s Babišem ohledně skládání vlády, dokud nenastane posun. „Nemám důvod proces popohánět dopředu,“ dodal.
Pražská policie začala prověřovat údajné výroky čestného prezidenta Motoristů jako možné trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. Policejní mluvčí Jan Daněk nevyloučil, že do budoucna může policie v této souvislosti začít prověřovat ještě další trestné činy. Ve středu se objevila taky informace, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek popírá, že některé příspěvky zveřejněné v článcích napsal. O některých tvrdí, že šlo o humor.