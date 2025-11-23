Budoucí vláda ladí finální obsazení ministerstev

Koaliční strany ANO, SPD a Motoristé už mají téměř hotové seznamy kandidátů na budoucí ministry. V úterý by jména měla potvrdit koaliční rada, poté je předseda ANO Andrej Babiš, pověřený sestavením vlády, předá prezidentu Petru Pavlovi. Zda a kdy zároveň veřejně vysvětlí řešení svého střetu zájmů, však zůstává nejasné. Téma bude ve čtvrtek také předmětem mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, podle představitelů ANO na ní ale odpověď od lídra hnutí nezazní.
Kandidáti na ministerská křesla mají být oficiálně známí v úterý po jednání koaliční rady. Zatímco SPD svůj seznam už předala, Motoristé tak podle svého předsedy Petra Macinky učiní v pondělí.
„My na to jednání půjdeme s tím, že potvrdíme ta jména, která jsme navrhli a s kterými naši koaliční partneři souhlasili,“ sdělil předseda poslanců SPD Radim Fiala.
Motoristé zatím připouštějí, že o některých postech chtějí dál jednat. „My jsme seznámili pana předsedu Babiše už před několika týdny s možnými kandidáty. Ještě se o tom budeme v následujícím týdnu bavit,“ řekl šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.
Přes to, že seznam jmen lídři hnutí ANO, SPD a Motoristů zveřejnit zatím nechtějí, obsazení některých resortů je téměř jisté. Jde třeba o návrat Adama Vojtěcha (nestr. za ANO) do čela zdravotnictví nebo Roberta Plagy (nestr. za ANO) do křesla ministra školství. Resort práce by měl poprvé vést Aleš Juchelka (ANO).
Motoristé pak s největší pravděpodobností navrhnou Filipa Turka na ministerstvo zahraničí. Mezi dalšími jmény figuruje i Petr Macinka, Oto Klempíř či Boris Šťastný.
Nominace SPD
Nejzdrženlivější je hnutí SPD, které má vést dopravu, obranu a zemědělství. Do jeho čela má nejspíš zamířit Martin Šebestyán, někdejší šéf Státního intervenčního fondu, který v minulosti rozhodoval o dotacích i pro holding Agrofert.
„Pokud takový člověk bude ministrem zemědělství, tak je asi jasné, komu se bude snažit nahrát víc,“ myslí si ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
SPD ale problém nevidí. „Rozhodoval o dotacích pro všechny, ne jen pro Andreje Babiše,“ sdělil předseda poslanců hnutí Radim Fiala. I on ale dodává, že definitivní slovo bude mít až Babiš po jednání s Pavlem.
Prezidentův mluvčí Vít Kolář potvrdil, že celý proces začne až ve chvíli, kdy Babiš předá kompletní seznam kandidátů a zároveň oznámí způsob řešení svého střetu zájmů. Termín ale není jasný.
Hnutí ANO přitom naznačuje, že ani na čtvrteční mimořádné schůzi sněmovny řešení zaznít nemá. „Pan Babiš si musí nejprve s panem prezidentem určit scénář, jak bude postupovat,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční poslanci naopak očekávají alespoň základní naznačení postupu.