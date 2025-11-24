Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o plánu na ukončení ruské války na Ukrajině

60 minut
Události, komentáře týdne probrali americko-ruský návrh na ukončení ruské války na Ukrajině a nedělní jednání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Ženevě. Diskuse se zaměřila také na střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v případě jmenování premiérem a postoj prezidenta Petra Pavla k dané záležitosti. Svůj komentář hosté přidali také ke kontroverzím ohledně české olympijské kolekce pro zimní olympiádu v Itálii. Pozvání přijali komentátor, publicista a člen Rady ČT Jefim Fištejn, komentátor z Lidových novin Petr Kamberský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová a hudebník Rudy Linka. Pořadem provázela Jana Fabiánová.