Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o plánu na ukončení ruské války na Ukrajině


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Události, komentáře týdne (23. 11. 2025)
Události, komentáře týdne probrali americko-ruský návrh na ukončení ruské války na Ukrajině a nedělní jednání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Ženevě. Diskuse se zaměřila také na střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v případě jmenování premiérem a postoj prezidenta Petra Pavla k dané záležitosti. Svůj komentář hosté přidali také ke kontroverzím ohledně české olympijské kolekce pro zimní olympiádu v Itálii. Pozvání přijali komentátor, publicista a člen Rady ČT Jefim Fištejn, komentátor z Lidových novin Petr Kamberský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová a hudebník Rudy Linka. Pořadem provázela Jana Fabiánová.

Výbor znovu jedná o rozpočtu. Vznikající koalice ho chce vrátit k přepracování

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na letišti v Brně hořel hangár

Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

EU zvažuje zákaz ethanolu v dezinfekcích, ten přitom patří k nejúčinnějším látkám

USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům

Sněmovní rozpočtový výbor se v pondělí vrací k projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Minulou středu projednávání přerušil, protože podle hnutí ANO nepokrývá povinné a nutné výdaje za téměř 96 miliard korun. Místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová avizovala, že bude navrhovat, aby výbor doporučil poslancům základní parametry státního rozpočtu na příští rok neschválit a vrátit ho vládě k přepracování. Skutečné výdaje podle ní dosáhnou 381 miliard korun.
Likvidace státních podniků trvá i víc než dvacet let, zjistil NKÚ

Likvidace státních podniků v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva zemědělství (MZe) trvají i víc než dvacet let. Ve většině případů za to můžou okolnosti, které likvidátor nebo zakladatel nemohou ovlivnit, jako jsou třeba soudní spory. V jednom z prověřovaných případů však přispěla k prodlení nečinnost jeho vedení, informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevují se komplikace na silnicích. Dálnici D5 uzavřela nehoda dvou nákladních automobilů a na dálnici D1 mohou řidiči čekat zdržení. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
V areálu letiště v Brně-Tuřanech v pondělí ráno hořelo v hangáru, kde se opravují letadla. Požár se hasičům již podařilo zlikvidovat, obešel se bez zranění. Škoda podle nich dosáhne desítek milionů korun.
Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

V říjnu 1990 schválil československý parlament malý restituční zákon, díky kterému se začal vracet majetek zabavený komunisty. Během malé restituce stát vracel zhruba sto tisíc nemovitostí v hodnotě asi 120 miliard korun. Před staronovými majiteli však stála nutnost investovat do desítky let zanedbaných aktiv, čtyřicet let komunistického hospodaření se na nich většinou neblaze podepsalo.
Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

Někteří chovatelé zřejmě nestihnou přestavět všechny klecové chovy nosnic do roku 2027, kdy začne platit jejich zákaz. Podle drůbežářů jich část zanikne a ceny dál porostou. Už teď jedno vejce stojí v průměru více než sedm korun.
Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

Zprovoznění dočasně uzavřených stanic metra Českomoravská a Pankrác se blíží. První jmenovaná již má nainstalované nové eskalátory a dělníci teď osazují skleněné obklady za kolejištěm. Původní keramické totiž zničily v roce 2002 povodně. Nepovede se však uvedení do provozu v původním termínu v lednu 2026 kvůli horšímu stavu nosných konstrukcí. Dopravní podnik chce proto stihnout termín na konci března před začátkem mistrovství světa v krasobruslení konaného v blízké O2 areně.
