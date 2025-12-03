Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským vládcem Vladimirem Putinem bylo „docela dobré“. Podle šéfa Bílého domu však není jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner prý měli ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové velmi stojí o dohodu o ukončení agrese na Ukrajině, dodal Trump. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022.
Witkoff a Kushner se mají ve čtvrtek v Miami na Floridě setkat s hlavním vyjednávačem Ukrajiny Rustemem Umerovem k dalším jednáním o případné mírové dohodě, informovala ve středu večer agentura AP s odvoláním na vysoce postaveného představitele americké administrativy. Ten s AP hovořil pod podmínkou zachování anonymity.
„Chtěl by tu válku ukončit,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu na adresu Putina, na jehož rozkaz ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu. Vzápětí podle AFP dodal, že alespoň takový dojem měli Witkoff a Kushner ze setkání v Kremlu. „Uvidíme, zda k tomu dojde,“ řekl Trump k možné dohodě o ukončení konfliktu.
„Co z toho setkání vzejde, to vám nepovím, protože na tango jsou potřeba dva,“ řekl také Trump, aniž by přiblížil podrobnosti o průběhu jednání.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu popřel, že by Putin americký mírový plán pro Ukrajinu přímo zamítl. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané – stejně jako Rusové – z úterního jednání amerických zástupců v Kremlu nezveřejní podrobnosti. Putinův poradce Jurij Ušakov po úterním téměř pětihodinovém jednání prohlásil, že Rusko a USA nedospěly ke kompromisu a dohodě se nepřiblížily, ale ani nevzdálily.
Peskov ve středu připojil, že rusko-amerických jednání bude tolik, kolik jich bude zapotřebí k dosažení míru. Moskva mimo jiné požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Podmínka Ruska je v rozporu s mezinárodním právem. Kyjev takový požadavek odmítá.