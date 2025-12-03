Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským vládcem Vladimirem Putinem bylo „docela dobré“. Podle šéfa Bílého domu však není jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner prý měli ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové velmi stojí o dohodu o ukončení agrese na Ukrajině, dodal Trump. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022.

Witkoff a Kushner se mají ve čtvrtek v Miami na Floridě setkat s hlavním vyjednávačem Ukrajiny Rustemem Umerovem k dalším jednáním o případné mírové dohodě, informovala ve středu večer agentura AP s odvoláním na vysoce postaveného představitele americké administrativy. Ten s AP hovořil pod podmínkou zachování anonymity.

Američané v Rusku nepochodili, jednání o válce k ničemu nedospěla
Jednání v Kremlu o ukončení války na Ukrajině

„Chtěl by tu válku ukončit,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu na adresu Putina, na jehož rozkaz ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu. Vzápětí podle AFP dodal, že alespoň takový dojem měli Witkoff a Kushner ze setkání v Kremlu. „Uvidíme, zda k tomu dojde,“ řekl Trump k možné dohodě o ukončení konfliktu.

„Co z toho setkání vzejde, to vám nepovím, protože na tango jsou potřeba dva,“ řekl také Trump, aniž by přiblížil podrobnosti o průběhu jednání.

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno
Vladimir Putin na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Biškeku (27. listopadu 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu popřel, že by Putin americký mírový plán pro Ukrajinu přímo zamítl. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané – stejně jako Rusové – z úterního jednání amerických zástupců v Kremlu nezveřejní podrobnosti. Putinův poradce Jurij Ušakov po úterním téměř pětihodinovém jednání prohlásil, že Rusko a USA nedospěly ke kompromisu a dohodě se nepřiblížily, ale ani nevzdálily.

Peskov ve středu připojil, že rusko-amerických jednání bude tolik, kolik jich bude zapotřebí k dosažení míru. Moskva mimo jiné požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Podmínka Ruska je v rozporu s mezinárodním právem. Kyjev takový požadavek odmítá.

O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron v Paříži, Francie, 1. prosince 2025

Výběr redakce

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla

Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla

před 3 hhodinami
Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná

Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná

před 4 hhodinami
Ukrajinský parlament schválil rozpočet, většina výdajů má jít na obranu

Ukrajinský parlament schválil rozpočet, většina výdajů má jít na obranu

před 4 hhodinami
Pavel si dokáže jen těžko představit, že by něco zvrátilo jeho názor na Turka

Pavel si dokáže jen těžko představit, že by něco zvrátilo jeho názor na Turka

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
AI si vymyslela rozsudky. Advokát ji nezkontroloval, dostal tak pokutu od ÚS

AI si vymyslela rozsudky. Advokát ji nezkontroloval, dostal tak pokutu od ÚS

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump označil setkání americké delegace s Rusy za „docela dobré“

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským vládcem Vladimirem Putinem bylo „docela dobré“. Podle šéfa Bílého domu však není jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner prý měli ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové velmi stojí o dohodu o ukončení agrese na Ukrajině, dodal Trump. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022.
před 59 mminutami

Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu Matthewovi Perrymu. Herec zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou. Doktor Salvador Plasencia se už dříve přiznal k prodeji ketaminu Perrymu v týdnech před jeho smrtí, napsala agentura AP. Lékař je prvním odsouzeným v případu, v němž figuruje celkem pět obžalovaných, informují tiskové agentury.
před 1 hhodinou

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina v pondělí zasáhla v ruské Tambovské oblasti ropovod Družba, uvedl podle několika ukrajinských médií zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Podle agentury Reuters jde letos o pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Slovenský přepravce ropy Transpetrol nicméně neeviduje žádné výpadky dodávek. Ty do Maďarska jsou zajištěny, uvedl následně dle agentury MTI maďarský premiér Viktor Orbán.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Zákaz sociálních sítí pro děti v Austrálii se blíží. Experti ho vítají, zní i kritika

Už od 10. prosince nebudou mít v Austrálii děti a teenageři mladší šestnácti let přístup na sociální sítě. Většina odborníků rozhodnutí vítá, podle nich totiž algoritmy brzy nedostupných platforem v mladých cíleně vyvolávají závislost. Tamní vláda chce zákazem zlepšit mentální zdraví dětí a bojovat proti šikaně či šíření dezinformací. Ozývají se ale i kritické hlasy. Pro mnohé marginalizované skupiny jsou totiž sociální sítě jedním z mála bezpečných míst, kde mohou komunikovat s blízkými.
před 2 hhodinami

Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. Informovala o tom ruská agentura TASS s odvoláním na okupační úřady v takzvané Luhanské lidové republice na východě Ukrajiny. Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až patnáct let za mřížemi. České ministerstvo zahraničí proti postupu Ruska v tomto případu zásadně protestuje.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila fotografie a videa sídla odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i interiér Epsteinova rozlehlého domova na Amerických Panenských ostrovech včetně bazénu, ložnic, koupelen či lázní. Na fotografii pracovny je vidět černá tabule, na kterou někdo mimo jiné napsal slova „moc“ a „klam“, píší web stanice BBC a deník The New York Times.
před 3 hhodinami

Ukrajinský parlament schválil rozpočet, většina výdajů má jít na obranu

Ukrajinský parlament ve středu schválil rozpočet na příští rok, který počítá s výdaji ve výši 2,8 bilionu hřiven (1,4 bilionu korun) na obranu, což je skoro šedesát procent všech výdajů. Informovala o tom premiérka Julija Svyrydenková. Podle ministra financí Serhije Marčenka výdaje na armádu a zbraně budou představovat 27,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP), napsala agentura Reuters.
před 4 hhodinami

Pozůstatky předané Hamásem nepatří rukojmímu, zjistili Izraelci

Pozůstatky předané Izraeli v úterý z Pásma Gazy nepatří žádnému z rukojmí, uvedl ve středu ráno úřad izraelského premiéra na základě výsledků forenzní analýzy. Židovský stát tak stále čeká na předání těl dvou mrtvých rukojmí – jednoho izraelského a jednoho thajského občana. Ve středu odpoledne předalo teroristické hnutí Hamás skrze Červený kříž Jeruzalému další rakev s údajnými pozůstatky jednoho z unesených.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...