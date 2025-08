Nové studně budou levnější, u odborníků však novela budí spíše rozpaky

Ze tří stovek korun se poplatek za povolení studny loni v červenci zvýšil na deset tisíc korun, letos od srpna pak klesl na pět tisíc korun. Je to jeden z výsledků stavební novely, letos už páté. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě však tvrdí, že se v předpisu nadále těžko orientuje i odborník a uvítala by komplexní pozměňovací návrh. To ministerstvo pro místní rozvoj odmítá.

Hydrogeolog z firmy Top studny Alois Burian upozornil, že kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení se povolovací proces zhruba na tři měsíce téměř zastavil.

Se zvýšenou cenou loni klesl i zájem lidí. „Tam, kde to nepotřebují, to znamená dělali si to na zálivku zahrady, tam se samozřejmě rozhodli, proč by měli platit o deset tisíc navíc,“ řekl Burian. Dodal, že s blížícím se poklesem ceny se za poslední dva měsíce zájem opět zvýšil.