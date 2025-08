Bitcoinový audit dle Havlíčka zjistil, o čem ví i největší naivka. Koalice žádá prošetření

Audit zjistil u takzvané bitcoinové kauzy to, o čem od začátku nepochybuje ani největší naivka, míní první místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček. Místopředseda SPD Radim Fiala řekl, že se vedení ministerstva spravedlnosti i cela vláda zapletly do legalizace výnosů z trestné činnosti. Koaliční partneři chtějí počkat na celkové dokončení auditu a zároveň žádají prošetření celé transakce, zda nedošlo k trestnému činu.

„Mám pochybnosti nad prací státních institucí, NCOZ, policie, státního zastupitelství, koordinátora, kterého platíme ze státních peněz, ministryně, jejímž hlavním úkolem je zamést to pod koberec. Stejně tak i ostatní kauzy – Dozimetr, kampelička a tak dále. Slyšíte to ticho? Nic se neděje,“ domnívá se Fiala z SPD.

Taky předseda poslaneckého klubu opozičních Pirátů Jakub Michálek upozornil na fakt, že audit potvrdil to, co se dalo očekávat. Zároveň zkritizoval i výdaje na něj. „Dodnes ale nebyly zveřejněny dokumenty a objasněna role ministra (financí Zdeňka) Stanjury. Za těch uniklých 10 miliard jsme mohli snížit DPH na zeleninu, ovoce a základní potraviny, aby lidi cítili větší jistotu, že zvládnou životní náklady,“ uvedl rovněž na sociální síti X.

Místopředseda lidovců Tom Philipp však pro ČT24 řekl, že se z jeho pohledu nic nového v auditu neobjevuje. „To, že ministerstvo nebylo dostatečně obezřetné při posuzování daru, tak to je asi jasné od začátku. A to, že pan ministr Blažek z té určité nedbalosti vyvodil ihned závěry, tak to taky naznačuje, že chybu uznal,“ sdělil Philipp.

Audit podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové potvrzuje, že Blažkovo rychlé odstoupení z pozice bylo naprosto adekvátní. „Svou odpovědnost přijal, důsledky okamžitě vyvodil a neschovával se za proklamace typu ‚nikdy neodstoupím‘, jako to mnoho let dělá (předseda ANO) Andrej Babiš,“ prohlásila.

Jak zásadní jsou zjištění?

Výsledky první části externího auditu ukazují podle redaktora Hospodářských novin Ondřeje Leinerta na to, co „nějak všichni tušili“, že tedy ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat a že šlo o rizikovou transakci.

„Je to vlastně další díl do skládačky, kdy člověk nechápe, proč ministr spravedlnosti do tohoto dobrodružství šel. Stálo ho to křeslo. A to si myslím, že je ještě ta nejmenší škoda, která se vládě mohla stát. Zatím to vypadá, že to vládní strany nebude stát nějaký dramatický úbytek mandátů, to se zatím podle průzkumů neděje,“ shrnul Leinert.

Zjištění auditu je podle něj docela důležité, protože jde o konkrétní závěry nezávislé kontroly. Na otázku, co říká na reakci bývalého ministra, Leinert popsal, že se Blažek snaží od začátku prezentovat tak, že to myslel dobře, že chtěl státu přinést nějaké peníze. „Že se vlastně zas tak tolik nestalo. On už je sice mimo velkou politiku, ale pořád bych řekl, že nějaký vliv má,“ dodal novinář.