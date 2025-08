Trump nechal rozmístit jaderné ponorky. Reaguje na Medvěděvovy výroky

Americký prezident Donald Trump nařídil rozmístění dvou jaderných ponorek v odpovědi na to, co označil za „pošetilá“ a „provokativní“ prohlášení bývalé ruské hlavy státu Dmitrije Medvěděva. Oznámil to na sociální síti Truth Social, aniž by specifikoval, kam přesně je vyslal. Současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Medvěděv v pondělí sdělil, že Trump hraje s Ruskem hru na ultimáta a každé nové ultimátum je hrozbou a krokem k válce s USA.